Padł dobowy rekord zakażeń w Polsce. Wróci lockdown?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dobowej liczbie zakażeń. W ciągu ostatniej doby odnotowano 903 nowe przypadki, zmarło 13 kolejnych osób.

Na Twitterze Ministerstwo Zdrowia podało: – Mamy 903 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw:

śląskiego (168),

małopolskiego (156),

mazowieckiego (146),

pomorskiego (89),

wielkopolskiego (77),

łódzkiego (49),

podkarpackiego (46),

kujawsko-pomorskiego (31),

dolnośląskiego (30),

warmińsko-mazurskiego (30),

opolskiego (25),

świętokrzyskiego (22),

lubelskiego (21),

podlaskiego (6),

zachodniopomorskiego (6) i

lubuskiego (1).

– Z przykrością informujemy o śmierci 13 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 89-M, 83-M Kraków, 92-K Grobla,85-M Łańcut, 88-M Siedlce, 88-K Warszawa, 78-M Gorzów Wielkopolski, 64-M Gliwice, 70-M, 78-K Tychy, 89-M, 66-K Poznań, 70-K Gdańsk. Większość osób miała choroby współistniejące.

– Liczba zakażonych koronawirusem: 60 281/1 938 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Dobowa liczba zkażeń zbliża się więc do 1000. Od dawna eksperci mówią, że w przypadku przekroczenia tej liczby do zatrzymania epidemii potrzebne będą radykalne środki, z powtórnym lockdownem włącznie. Być może teraz będzie to dotyczyło tylko regionów o największej liczbie zakażeń, ale to może się bardzo odbić na gospodarce.

