Skończyła się Konwencja Wyborcza Demokratów. Notowania Trumpa poszły w górę

W nocy polskiego czasu zakończyła się w Michigan Konwencja Wyborcza Demokratów. Joe Biden uzyskał oficjalnie nominację partii na start w wyborach prezydenckich. Tymczasem kolejne sondaże pokazują rosnące notowania Donalda Trumpa.

Prezydent Trump po dużym spadku w sondażach, co związane było z wybuchem pandemii znów odzyskuje zaufanie wyborców. Jego notowania rosną i utrzymują się na dość wysokim poziomie. Są lepsze niż te, które miał Barack Hussein Obama w tym samym momencie swej prezydentury.

Z sondażu przeprowadzonego przez Rasmussen Report wynika, że pracę prezydenta Trumpa dobrze ocenia 51 procent Amerykanów, z czego aż 38 procent bardzo dobrze. 47 procent ocenia ją źle. W tym samym momencie prezydentury Obama miał 49 procent poparcia.

Rasmussen bada ocenę pracy prezydenta codziennie. Spadek jego notowań był bardzo widoczny w czerwcu kiedy to oscylowały one wokół 42-43 procent poparcia. Teraz stabilizują się na poziomie o 7-8 punktów procentowych wyższym.

Co więcej, sondaże przeprowadzone w Minnesocie przez Trafalgar Group’s wskazujana to, iż w tym stanie Donald Trump i Joe Biden idą praktycznie łeb w łeb. Kandydat Demokratów ma 46,9 procent poparcia, a prezydent 46,5. Ten wynik tu kubeł zimnej wody na głowy Demokratów ponieważ Minnesota jest tym stanem, w którym od dziesięcioleci wygrywają ich kandydaci prezydenccy. Tam nie udało się ich pokonać nawet Ronaldowi Reaganowi. W poprzednich wyborach wygrała tam Hillary Clinton z przewaga 1,5 punktu procentowego.

Z ankiet przeprowadzonych przez inne sondażownie wynika nieco większa przewaga Bidena, ale i tak mieści się ona zaledwie w granicach błędu statystycznego. Tymczasem akurat Trafalgar Group’s jest jedyną sondażownią w Stanach Zjednoczonych, która przewidziała zwycięstwo Trumpa w 2016 w stanie Michigan. To tam własnie odbywała się Konwencja Wyborcza Demokratów.

4 dni wielkiej propagandy w mediach, które sprzyjają Demokrato, przemówienia i wielkie poparcie od Obamów i Clintonów, wielka akcja gwiazd Hollywood i pop, a tymczasem poparcie dla Trumpa w czasie trwania konwencji wzrosło. Pisanie o tym, iż konwencja odbywała się w Michigan jest pewnym nadużyciem. W znacznej mierze przeprowadzono ją, ze względu na pandemię, wirtualnie.

Do Michigan zjechało niewielu delegatów Partii Demokratycznej. Pojawiła się Kamala Harris, którą Biden namaścił na swą wiceprezydent. On sam zaś jednak nie ruszył się ze swego domu w Delaware. Stamtąd też nadano jego nagrane wcześniej przemówienie.

Biden jak może unika wystąpień publicznych, a już zwłaszcza tych, które miały być transmitowane na żywo. W ten sposób unika niebezpieczeństwa popełnienia kolejnej kompromitującej go gafy. Zalicza je tak często, że wiele wskazuje na to, iż Biden ma poważne problemy ze stanem swej świadomości. Ostatnią wielką wpadkę zaliczył gdy w transmitowanym na żywo krótkim wystąpieniu przedstawił sam siebie jako własny mąż. Obok stała jego zona Jill, tymczasem on wskazując na nią powiedział, że jest mężem Joe Bidena. Wcześniej zdarzyło mu się publicznie pomylić własną siostrę z własną żoną

Konwencja Republikanów zaczyna się najbliższy poniedziałek. Na niej Trump otrzyma oficjalnie nominację, co jest tylko formalnością, bo nie miał praktycznie żadnego konkurenta w łonie tej partii.