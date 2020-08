Tak się bawi Wuhan. Po koronawirusie ani śladu [VIDEO]

Mowa o Wuhan, mieście, gdzie podobno wybuchło ognisko koronawirusa, skąd dobiegały mrożące krew w żyłach obrazy, gdzie wprowadzono jedne z najbardziej rygorystycznych restrykcji, gdzie lockdown trwał 76 dni.

Wydarzenie wzbudziło ogromne kontrowersje. Oto gdy świat przygotowuje się na drugą falę, gdy kraje tzw. Zachodu wciąż utrzymują różnego rodzaju epidemiczne nakazy i zakazy, w Wuhan najwyraźniej koronawirusa już nie ma. Albo jest, ale władze uznały, że restrykcje można sobie wsadzić w tylną część ciała i pozwolić ludziom normalnie żyć.

2020 is very strange…Wuhan is having a party.

Virus? What virus? (Video: @AFP) pic.twitter.com/sbDHXOZWPl

