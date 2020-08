Wykorzystywał Clintona by uwodzić nastolatki. Nowe sensacyjne wątki w w pedofilskim skandalu Epsteina.

Pedofil Jeffrey Epstein miał wykorzystywać nazwisko Billa Clintona, by uwodzić, onieśmielać i zastraszać nastolatki, które potem stawały się ofiarami jego praktyk. Na jaw wychodzą nowe szczegóły dotyczące zorganizowania pedofilskiego procederu przez Epsteina i jego rajfurę Maxwell.

Do mediów przedostały się fragmenty pozwu jakie przeciwko Epsteinowi złożyła jedna z jego ofiar – Jane Doe. Pedofil nie żyje od sierpnia ubiegłego roku. Miał popełnić w więzieniu samobójstwo, ale wiele wskazuje na to, że został zamordowany, by nie zeznawać w śledztwie i czekającym go procesie. Jego śmierć nie zamknęła jednak dochodzeń i teraz wyszło na jak co w swoim pozwie zawarła Jon Doe, ofiara pedofila.

Epstein miał ją wykorzystywać seksualnie gdy miała zaledwie 15 lat. Pedofil uwodził ją, onieśmielał i zastraszał powołując się na swą przyjaźń z byłym prezydentem Billem Clintonem. Epstein zabrał młodziutką Doe w podróż swym prywatnym samolotem zwanym „Lolita Express” od tego że nastolatki latały nim do jego posiadłości, a na pokładzie maszyny dochodziło do orgii z udziałem gości Epsteina.

W czasie podroży Epstein miał zabrać 15-letnią Doe do sypialni w samolocie i opowiadać jej jak to kobiety sypiają u jego stóp. Mówił jej jak jest potężny, jak wielkich i wpływowych ma przyjaciół. W tym miejscu powoływał sie na Clintona i obiecywał, że może pomóc jej w przyszłości w zrobieniu wielkiej kariery. Mówił, że opłacone będą nawet jej studia.

Nastolatka była onieśmielona i zastraszona dowodzi prawnik reprezentujący teraz dorosłą już kobietę.

Epstein i jego rajfura Maxwell „zwerbowali” i uwiedli wiele młodziutkich dziewcząt. Mieli wykorzystywać je seksualnie i prostytuować tak, by świadczyły „usługi” ich możnym i wpływowym gościom.

Clinton wiele razy zaprzeczał jakoby miał jakieś związki z Clintonem. Tymczasem na jaw wychodzą wciąż nowe dowody, iż kłamie. Brytyjski „Daily Mail” ujawnił kolejne zdjęcia wskazujące, na dużą zażyłość Clintona z dewiantem Epsteinem. Powstały one w 2002 roku w czasie wspólnej podroży do Afryki.

Clinton leciał tam razem z Epstein i jego kochanką Maxwell oczekującą teraz w więzieniu na proces w sprawie organizowania pedofilskiego procederu. Lot odbywali prywatnym odrzutowcem pedofila zwanym „Lolita Express”. Nazwa nawiązywała do tego, że na pokładzie maszyny często dochodziło do orgii i latały nią także młode dziewczęta, które trafiały do rożnych posiadłości Epsteina, by tam świadczyć „usługi” seksualne jego gościom.

Zdjęcia zrobiono na jednym z niewielkich lotnisk w Portugalii, gdzie samolot miał międzylądowanie. Widać na nich młodą wówczas Chauntae Davies jak robi Clintonowi masaż karku.

Na fotografiach nie ma nic specjalnie niestosownego, ale problem polega na ty, że kobieta jest jednym ze świadków w toczącym się śledztwie o pedofilskie sprawki Epsteina i Maxwell. Jest też jedną z ofiar. Davies twierdzi, że została uwiedziona i wielokrotnie zgwałcona przez Epsteina. Jest jedną z wielu ofiar przebiegłej i zwyrodniałej pary, która na całym świecie werbowała dziewczęta, by te ‚obsługiwały” gości Epsteina m.in na jego prywatnej wyspie zwanej „wyspą orgii”. Młode, naiwne i głupiutkie dziewczęta uwiedzione blaskiem bogactwa i oczarowane obecnością najbardziej znanych postaci na świecie, ulegały manipulacjom Epsteina i jego rajfury Maxwell.

Clinton wielokrotnie zaprzeczał, iż miał jakiekolwiek bliższe relacje z Epsteinem i by cokolwiek wiedział o jego ohydnej działalności. Tymczasem zdjęcia które wypłynęły są kolejnym dowodem na to, iż kłamie.

Podróż po Afryce, w czasie której odwiedzono kilka państw trwała blisko tydzień. Brała w niej udział także właśnie Davies, która pełniła rolę „stewardessy” i masażystki. Z dzienników pokładowych maszyny wynika, że Clinton odbył co najmniej 26 podróży samolotem pedofila, w tym na „wyspę orgii”.