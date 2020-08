ZAKAZ międzylądowań w Polsce dla 63 państw. Wśród nich Izrael i USA [LISTA]

Rada Ministrów wyda zakaz międzylądowań w Polsce dla lotów z 63. państw. Zakaz wejdzie w życie od 26 sierpnia, będzie obowiązywał do 8 września i obejmie m.in. loty z Belgii, Hiszpanii i Monako, Malty i Albanii.

„W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego” – podaje Rada Ministrów w uzasadnieniu.

Obecnie takim zakazem objętych jest 44. państw, ale już od 26 sierpnia lista wydłuży się do 63. Co ciekawe, nie będzie na niej Serbii, Rosji ani Chin.

Europejskie loty dodane do listy, to m.in. te startujące z terytorium Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Luksemburga, Rumunii, Mołdawii, Macedonii Płn., Kosowa, Giblartaru i Księstwa Andory. Pozaeuropejskie natomiast to m.in. te lecący z USA, Izraela, Meksyku, Brazylii i RPA.

Zakaz nie obejmie lotów:

na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego)

Zakaz międzylądowania dotyczy lotów z: