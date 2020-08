Co trzeci Polak nie chce powrotu dzieci do szkół. „33 proc. naszych rodaków zostało śmiertelnie wystraszonych”

Pracownia SW Research na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytała Polaków, czy ich zdaniem dzieci powinny wrócić do szkół od 1 września. W związku z epidemią koronawirusa placówki edukacyjne w Polsce są zamknięte od 16 marca.

„Czy Pani/Pana zdaniem biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną dzieci powinny 1 września wrócić do szkół?” – zapytano uczestników sondażu SW Research.

Twierdząco odpowiedziało 43,1 proc. respondentów. Odpowiedź „nie” wybrało natomiast 33,3 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie ma 23,6 proc. badanych.

– Za powrotem dzieci do szkół 1 września najczęściej opowiadają się ankietowani pomiędzy 25-34 rokiem życia (51%), z wyższym wykształceniem (45%), zarabiający od 1001 do 2000 zł (51%) oraz mieszkańcy wsi (45%).

Badani, którzy są przeciwnego zdania to najczęściej osoby do 24 roku życia (55%), z wykształceniem podstawowym/ gimnazjalnym (57%), zarabiające poniżej 1000 zł (52%) oraz mieszkańcy miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (39%) W każdej z możliwych odpowiedzi nie ma istotnych różnic pomiędzy płcią – skomentował wyniki sondażu Adam Jastrzębski z SW Research.

Badanie przeprowadzono w dniach 18-19.08.2020 r. na grupie 800 pełnoletnich użytkowników panelu online SW Research.

Zdaniem niektórych epidemiologów i specjalistów ds. ochrony zdrowia powrót dzieci do szkół może znacznie zwiększyć współczynnik reprodukcji koronawirusa. Tak było w przypadku Izraela, gdzie otwarcie szkół doprowadziło do nawrotu epidemii.

Jednak przykład Danii pokazuje zupełnie co innego. Kraj ten otworzył szkoły już pod koniec kwietnia i nie doprowadziło to do wzrostu zachorowań. Ponadto naukowcy nie mają jasnego stanowiska w sprawie roli dzieci w rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Sondaż skomentował na Twitterze także Paweł Basiukiewicz.

„Co wynika z tej grafiki ? IMHO, że 33% naszych rodaków zostało śmiertelnie wystraszonych i nie przekonamy ich o nieskuteczności walki z przyrodą” – napisał lekarz.

„Należy znieść przepis o zgłaszaniu i izolacji SARS2 oraz przepisy o kwarantannie” – dodał.

Źródła: rp.pl/Twitter