Dziecko ofiarą tęczowego szaleństwa. Obłąkana matka „przerabia” 8-letniego syna na dziewczynkę

Po rozwodzie rodzice toczą sądową batalię o płeć swego syna. Matka traktuje 8-latka jak swą córkę i chce „przerobić” go na dziewczynkę. Szkoła zapowiada, że tak właśnie będzie traktować chłopca.

Tragedia dwóch 8-letnich braci bliźniaków z Teksasu i ich ojca trwa już kilka lat. Jeff Younger i Anne Georgulas rozwiedli się. Przez jakiś czas ich dwóch synów bliźniaków pozostawało na zmianę pod opieką każdego z rodziców.

Tymczasem matka od kilku lat wmawia jednemu z synów – Jamesowi, że jest dziewczynką i traktuje go jak córkę. W ubiegłym roku ojciec opublikował w sieci nagrania sprzed kilku lat, w którym 3-letni wówczas chłopiec opowiada o tym, że jest córką swojej mamy. – Mamusia mówi mi, że jestem dziewczyną – mówi mały James.

Gdy mały James był z matką ta traktowała go jak dziewczynkę i nazywała go Luna. Gdy James był z ojcem, wtedy znów stawał się chłopcem. W tym zamieszaniu ofiarą jest też jego brat bliźniak, którego obłąkana matka traktuje normalnie – jako syna. Ale Jude raz ma brata bliźniaka, raz „siostrę”.

Matka prowadzi teraz batalię sądową ze swym byłym mężem o to, by środkami medycznymi mogła zablokować u chłopca męskie hormony płciowe. Sprawa trwa już kilka lat, tymczasem szkoła, do której chodzi chłopiec już zapowiada, że będzie traktować go jako dziewczynkę.

Sąd z Dallas zdecydował w tym miesiącu o powierzeniu wyłącznej opieki nad chłopcami obłąkanej matce. Zabronił też publicznego wypowiadania się ojcu na temat sprawy. Ten już wcześniej miał zakaz traktowania swego syna w miejscach publicznych jak chłopca.

Zmieniono też wcześniejszą decyzję innego sadu, która zablokowała matce możliwość poddania chłopca „terapii” hormonalnej blokującej rozwój jego męskich cech płciowych. Teraz Georgulas może rozpocząć „fizyczne przerabianie ” chłopca na dziewczynkę. Co jeszcze bardziej przerażające sama jest lekarzem pediatrą. Matka domaga się aby ojciec utracił całkowicie prawo do sprawowania opieki nad synami i wniosła oskarżenie o znęcanie się go nad małym Jamesem. Owo znęcanie się ma polegać właśnie na traktowaniu go jak chłopca.