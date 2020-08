Samolot z radarem jak UFO latał nad Warszawą. Co AWACS robił nad stolicą Polski? [FOTO]

Około godziny 11:00 nad Warszawą można było obserwować potężny samolot AWACS. Przechodnie spoglądający w niebo zastanawiali się co maszyna robi nad stolicą Polski.

AWACS, czyli Airborne Early Warning And Control, to uzbrojony w potężny radar samolot, służący do wczesnego ostrzegania i radiolokacyjnego nadzoru. Radar AN/APY-2 umożliwia nadzór nad przestrzenią lotniczą o powierzchni 312000 km2. Lot z uruchomionym radarem może trwać 10 godzin.

22 sierpnia na Warszawą można było zobaczyć taką maszynę należącą do NATO. Okazuje się, że AWACS stacjonuje od piątku w Krakowie i zostanie w Polsce do 28 sierpnia.

Załoga AWACSa współpracuje z Polskim Centrum Kontroli i Raportowania. Będzie wspierać polskie i amerykańskie wojsko w ćwiczeniach zapewniając im dowodzenie i kontrolę w powietrzu.