Skompromitowany szef WHO już wie, jak długo potrwa pandemia. Podał datę

Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził, że „pandemia” koronawirusa potrwa jeszcze dwa lata. Zdaniem szefa WHO, obecnie wirusy rozprzestrzeniają się szybciej niż choćby grypa hiszpanka w 1918 roku. Współcześnie jednak ludzkość posiada skuteczniejszą technologię, która ma pomóc zatrzymać Covid-19.

Ghebreyesus jest szefem WHO od 2017 roku. Skompromitowany zarządca nie ustąpił ze stanowiska pomimo krytyki ze strony Stanów Zjednoczonych, które zarzucały Organizacji, że w zmowie z Chinami celowo nie informowała o rozwijającej się tam epidemii koronawirusa.

Teraz jednak Tedros Adhanom Ghebreyesus przekonuje, że najprawdopodobniej pandemia potrwa jeszcze przez dwa lata. Czy oznacza to, że WHO będzie zalecała państwo utrzymanie restrykcji do 2022 roku?

Co więcej, dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych Mike Ryan podkreślał, że w różnych krajach ocena rzeczywistej skali rozprzestrzeniania się koronawirusa może być nieprawidłowa. Wszystko przez to, że wykonywana jest tam mała ilość testów.

Jako przykład Ryan wskazał Meksyk, gdzie na 100 tys. osób przeprowadza się trzy testy. Dla porównania w USA liczba ta wynosi 150 na 100 tys. osób.

Zależność między liczbą wykonywanych testów a wykrywaniem zakażeń dobrze widać także w Polsce. Skala pandemii w naszym kraju wydaje się być tym większa, im więcej testów zostaje przeprowadzonych. Jednak wciąż nie wiadomo, ile rzeczywiście osób w Polsce umiera z powodu Covid-19.

Większość zmarłych, zaliczanych przez resort zdrowia do ofiar pandemii, miało bowiem „choroby współistniejące”. Wielu krytyków ocenia, że w rzeczywistości może oznaczać to, że zmarli oni z przyczyn innych niż koronawirus, będąc przy tym po prostu jego nosicielami. Nie przesądza to jednak o tym, czy wirus odegrał w zgonie jakąkolwiek rolę.

Źródła: forsal.pl/PCh24.pl