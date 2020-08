Zamieszanie na marszu anty-LGBT. Prowokator w tłumie?

Środowiska narodowe i konserwatywne wzięły udział w marszu Anty-LGBT w Katowicach. Marsz odbył się w piątek 21 sierpnia.

Demonstranci przeszli z Placu Kwiatowego na plac przed dworcem PKP. Przeciwnicy LGBT skandowali „szkoły wolne od zboczeńców” czy „Śląsk jest wolny od lewactwa”.

Przedstawiciel Ruchu Narodowego biorący udział w manifestacji podkreślał, że organizacje prawicowe są prześladowane, w przeciwieństwie do drugiej strony. Apelował też, aby odciąć pochodzące z zagranicy finansowanie dla fundacji i stowarzyszeń propagujących ideologię LGBT.

Na demonstrację przybyły całe rodziny. Były matki z dziećmi, które nie zgadzają się na oswajanie ich z ideologią LGBT.

Marsz był odpowiedzią na demonstrację „solidarności z osobami LGBTQ”. Ta odbyła się na Rynku w Katowicach.

Część obserwujących wskazała, że na marszu przeciwników LGBT mogli znaleźć się prowokatorzy. Największe oburzenie wywołał rzekomy „Prawdziwy Polak”, który zaczął wykonywać nazistowskie pozdrowienie.

To wykorzystali zwolennicy ideologii LGBT.

Nazi salute is filled with hatred. Using it in Poland, where the ideology of German Nazism caused so much suffering, is particularly painful… And those terrible words of contempt. For another human being.

Hatred grows gradually, from gestures & words. pic.twitter.com/CYa8y9KXtY

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) August 22, 2020