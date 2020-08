Antymaseczkowy protest w Dublinie. Zatrzymano cztery osoby

Kilkaset osób protestowało w sobotę w Dublinie przeciwko ograniczeniom wprowadzonym w Irlandii w celu powstrzymania epidemii koronawirusa. Manifestanci sprzeciwiali się nakazowi noszenia maseczek oraz lockdownowi. Zatrzymano cztery osoby.

To pierwszy w Irlandii bardziej znaczący protest przeciwko wprowadzonym restrykcjom. Zorganizowały go grupy Yellow Vests Ireland, nawiązujące nazwą do francuskiego ruchu żółtych kamizelek, oraz Health Freedom Ireland. Ta ostatnia podkreślała, że „nie jest organizacją polityczną”. Na manifestację w centrum miasta przyszły setki osób.

Uczestnicy protestu, podczas którego nie zachowywano zasad dystansu społecznego, a większość osób nie zasłaniała twarzy, przekonywali, że wprowadzone przez rząd restrykcje są niekonstytucyjne i niepotrzebne oraz że nie ma dowodów na to, by zasłanianie twarzy zmniejszało rozprzestrzenianie się wirusa. W trakcie demonstracji doszło do niewielkich przepychanek z policją, ale ogólnie przebiegła ona spokojnie.

Około godz. 14 doszło do przepychanek z policją. Służby uniemożliwiły manifestantom dotarcie do Urzędu Celnego. Wówczas zatrzymane zostały trzy osoby. Jedna z nich za zakłócanie spokoju, a dwie z powodu naruszenia porządku publicznego. Czwartą osobę zatrzymano około godz. 15 z powodu wniesienia broni – scyzoryka z wieloma ostrzami.

Kinezjolog Maeve Murran stwierdziła, że statystyki zgonów z powodu koronawirusa nie uzasadniają wprowadzenia lockdownu. Jak podkreśliła, tragiczne jest to, że setki ludzi zmarły podczas zamknięcia pozbawione obecności swoich bliskich. Z kolei prof. Dolores Cahill wezwała manifestantów, by zapytali swoich lekarzy czy przepisaliby hydroksychlorochinę osobom w podeszłym wieku i innych grup ryzyka, twierdząc „mamy lekarstwo, nie potrzebujemy lockdownu”.

Wideo z protestu można obejrzeć tutaj.

Wzrost zachorowań

Irlandzkie ministerstwo zdrowia podało w sobotę, że w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarły dwie osoby, zaś zakażenie koronawirusem wykryto u 156. W efekcie liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła do 1777, zaś potwierdzonych zakażeń – do 27 908.

Podczas ostatnich kilkunastu dniach dobowa liczba zgonów najczęściej wahała się w przedziale od zera do dwóch. W ciągu czterech z ostatnich ośmiu dni liczba zakażeń jest znacząco wyższa niż 100. Jeszcze w pierwszej połowie lipca średnia dobowa nie przekraczała 20.

W związku z rosnąca liczbą infekcji we wtorek irlandzki rząd przywrócił część restrykcji, które wcześniej zostały zniesione. Zmniejszono maksymalną wielkość zgromadzeń: na otwartym powietrzu – z 200 osób do 15, zaś w zamkniętych pomieszczeniach – z 50 do sześciu, choć wyłączone są z tego sklepy, restauracje, obrzędy religijne i śluby. Zalecono unikanie transportu publicznego, zaś pracodawcy powinni umożliwić pracę zdalną, jeśli jest to możliwe. Osobom powyżej 70. roku życia zalecono ograniczenie kontaktów do możliwie wąskiego grona osób.

Źródła: PAP/ irishtimes.com