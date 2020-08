Niemcy znowu testują dochód podstawowy. 1200 euro miesięcznie za nic

W Niemczech kolejny raz odbędzie się test dochodu podstawowego. Ludzie będą dostawać 1200 euro miesięcznie przez trzy lata za nic.

Bezwarunkowy dochód podstawowy testowany był w krajach europejskich już kilkakrotnie. Eksperyment odbył się np. w Finlandii, ale po dwóch latach zakończono go w 2019 roku.

Teraz kolejna próba nastąpi w Niemczech. 120 losowo wybranych osób będzie dostawać 1200 euro miesięcznie przez trzy lata.

Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych z Berlina oraz Stowarzyszenie „Mój Dochód Podstawowy” chcą sprawdzić, jak zaczną zachowywać się ludzie, gdy zaczną dostawać pieniądze za nic.

Oprócz 120 osób, które będą dostawać 1200 euro miesięcznie w badaniu weźmie udział jeszcze 1380 innych osób. – Pozostali uczestnicy eksperymentu mają być grupą odniesienia, aby stwierdzić, czy zaobserwowane zmiany postępowania w pierwszej grupie to rzeczywiście skutek bezwarunkowego dochodu – tłumaczą eksperci DIW w komunikacie na ten temat.

Eksperyment jest finansowany z datków 140 tys. prywatnych darczyńców. – To badanie jest wielką szansą na to, by towarzyszącą nam od lat teoretyczną debatę o bezwarunkowym dochodzie podstawowym przełożyć na rzeczywistość socjalną – ocenił ekspert DIW Juergen Schupp.

Schupp uważa, że dotychczasowe eksperymenty nie były miarodajne. – Ten obliczony na dłuższy czas projekt pilotażowy to naukowo niezbadane terytorium – ocenił.

Inicjatorem eksperymentów z dochodem podstawowym jest szef stowarzyszenia „Mój dochód podstawowy” Michael Bohmeyer. Bohmeyer chce dowodu na to, czy poprzez dochód podstawowy załagodzą się np. podziały społeczne, a ludzie będą bardziej wrażliwi na „dobro wspólne” jak środowisko.

Uczestnicy eksperymentu nie muszą spełniać żadnych warunków, aby otrzymywać miesięczny dochód podstawowy. Mogą też pracować i zarabiać dodatkowo.

Biorący udział w eksperymencie zaczną otrzymywać dochód podstawowy wiosna przyszłego roku. Co pół roku będą musieli wypełniać ankiety.

Według części socjologów bezwarunkowy dochód podstawowy jest niezbędny do działania komunizmu.

Źródło: Deutsche Welle