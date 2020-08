PILNE! Łukaszenka z karabinem bunkruje się w swojej siedzibie. Wojsko będzie bronić dyktatora? [VIDEO]

Aleksander Łukaszenka schował się w siedzibie prezydenta. Kazał wojsku reagować „bez ostrzeżenia” na zachodniej granicy Białorusi.

Dyktator Białorusi Aleksander Łukaszenka przyleciał helikopterem do pałacu prezydenckiego. Ma na sobie kamizelkę kuloodporną i jest uzbrojony w karabin.

Bloody hell! Luka arrived at the scene with the rifle! pic.twitter.com/tDmgx8NarW — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 23, 2020

Łukaszenki w pałacu bronić ma wojsko. Wcześniej przeprowadził inspekcje wojsk na poligonie pod Grodnem.

Лукашенко идет на вид с обычным АКС-74У. Без магазина. С откинутым прикладом, на который переброшен ремень. На нем разгрузочный жилет, в котором просматриваются магазины в кармашках. Рядом идет сын Коля. «Там никого не осталось, да?» pic.twitter.com/I13X6PFHTW — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 23, 2020

Ogłosił też pełną gotowość bojową na kierunku zachodnim i reagowanie „bez uprzedzenia”. Przy Łukaszence trwa minister obrony gen. Wiktar Chrenin.

To właśnie Chrenin miał ostrzec Łukaszenkę, iż „destabilizacja kraju może zostać przez siły zewnętrzne wykorzystana jako pretekst do siłowej zmiany władzy na Białorusi”.

More armored vehicles coming to Lukashenka's residency. pic.twitter.com/7nN1m6abjO — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 23, 2020

Tymczasem na Placu Niepodległości w Mińsku zebrało się ok. 250 tys. strajkujących. Pałacu prezydenckiego bronią też siły porządkowe i czekają na rozkazy.

Riot police is being deployed in large numbers in the center of #Minsk

video NEXTA pic.twitter.com/L5XAKh9ZE3 — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 23, 2020

Niemniej, według niezależnych białoruskich mediów armia jest gotowa do ewakuacji Łukaszenki. Równolegle do wydarzeń w Mińsku, Litwini tworzą żywy łańcuch solidarności od Wilna do granicy z Białorusią.

Źródło: Onet