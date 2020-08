Po co zebrze paski? Teraz już wiadomo! Odwieczna zagadka rozwiązana

Badacze w końcu rozgryźli po co zebrze paski. Do tej pory nikt nie wiedział dlaczego te zwierzęta posiadają tak specyficzne umaszczenie.

– Te ekscytujące badania nie tylko przybliżają nas do zrozumienia jednego z najbardziej ikonicznych i fotogenicznych gatunków na świecie, ale będą bardzo interesujące dla… hodowców zwierząt – powiedział Tim Caro, współautor badania z University of Bristol’s School of Biological Sciences.

Naukowcy przeprowadzili eksperyment. Ubrali konie w specjalne stroje imitujące pasiastą sierść zebry i obserwowali.

Jak się okazało, tak długo jak konie były przyodziane w paski nie gryzły ich muchy. Przez specyficzny wzór owady nie był w stanie wylądować na ich grzbietach.

Zebry mogłyby być w kratkę

Badanie pokazało, że lądowanie muchom utrudnia „każdy ostry kontrast pomiędzy różnymi elementami na sierści”. To oznacza, że choć zebry są w paski, to równie dobrze mogłyby być np. w kratkę – efekt byłby taki sam.

– Bardzo niewiele ssaków wyewoluowało tak, że posiada na sobie ostre, powtarzające się paski. Sugeruje to, że zebry szczególnie dotkliwie cierpią z powodu much końskich i chorób, które te owady przenoszą – tłumaczył portalowi CNN Tim Caro.

Niesamowite, że odkryto to dopiero teraz!

Źródło: Wirtualna Polska