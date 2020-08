Zwyrodnialec w mundurze! Policjant zastrzelił psa za płotem prywatnej posesji [VIDEO]

W Detroit doszło do wydarzenia, które wywołało oburzenie milionów Amerykanów. Bohaterem negatywnym jest policjant, który nie potrafił zapanować nad swoim służbowym psem.

Na filmie widać jak policjant chodzi wzdłuż płotu prywatnej posesji ze swoim służbowym czworonogiem. Za płotem posesji bronił biały pitbull.

Mimo, że pies broniący posesji szczekał i biegał wzdłuż płotu policjant nie trzymał z dala swojego dobermana. Psy zaczęły się obszczekiwać, a w pewnym momencie gryźć.

W końcu pitbull ugryzł służbowego psa i nie chciał puścił. Policjant nie mogąc wyswobodzić swojego dobermana wyciągnął broń i zastrzelił pitbulla na posesji, której ten bronił.

WARNING GRAPHIC ⚠️ Police officer in Detroit shoots a dog in its own yard after losing control of a K9 pic.twitter.com/anyKJe70dc

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) August 22, 2020