Donald Trump oficjalnie kandydatem na prezydenta USA. „Najważniejsze wybory w historii naszego kraju”

Pierwszego dnia konwencji delegaci Partii Republikańskiej wybrali Donalda Trumpa na jej kandydata w listopadowych wyborach prezydenckich w USA.

Wcześniej w poniedziałek nominację na wiceprezydenta otrzymał sprawujący ten urząd Mike Pence. W partyjnych prawyborach para Trump-Pence de facto nie miała konkurencji.

Z uwagi na epidemię koronawirusa konwencja Republikanów odbywa się w znacznym stopniu online. Na jej pierwszy dzień do Charlotte w Karolinie Północnej przyjechało kilkuset delegatów, część łączyła się ze zgromadzonymi online.

– Muszę być z wami szczery. Jestem tu z jednego i tylko jednego powodu. Nie chodzi o Partię Republikańską, ale o to, że Ameryka potrzebuje jeszcze czterech lat prezydenta Donalda Trumpa w Białym Domu – mówił Mike Pence. Dodał, że czteroletnia wiceprezydentura jest największym zaszczytem, jaki dostąpił.

Krótkie przemówienie w Charlotte wygłosił także Donald Trump. – Musimy wygrać. To najważniejsze wybory w historii naszego kraju – powiedział.

W dalszej części przemówienia Trump przedstawił szereg wskaźników ekonomicznych, w tym wyniki na giełdzie, aby udowodnić, że ożywienie po pandemii koronawirusa postępuje nadzwyczaj szybko.

Wskazywał także, że kraj, pomimo wielu zakażonych koronawirusem, dobrze radzą sobie z epidemią. Podkreślił, że dzięki właściwej reakcji udało się powstrzymać rozlew „zarazy z Chin”. – Zrobiliśmy dokładnie to, co trzeba było. Zamknęliśmy go (kraj – red.) i ponownie otworzyliśmy. Gdybyśmy tego nie zrobili, zginęłyby miliony ludzi.

Zwolennicy Trumpa powitali go okrzykami: „jeszcze cztery lata”. Prezydent USA żartował, że jeśli „naprawdę chcemy doprowadzić ich (Demokratów – red.) do szaleństwa, to powinno być: ‚jeszcze 12 lat'”.

President Trump makes surprise visit to RNC as party formally nominates him for reelection "Now, if you really want to drive them crazy, you say 12 more years." pic.twitter.com/HdOhRxvPzR — Breaking911 (@Breaking911) August 24, 2020

Trump skrytykował także wybory korespondencyjne. – Głosowaliśmy podczas I wojny światowej, głosowaliśmy podczas II wojny światowej. Z pandemią radzimy sobie bardzo dobrze. Ludzie wiedzą, jak się zachowywać – spójrzmy na te tłumy. Robią bardzo dobrze. Są bezpieczni – mówił.

Konwencja potrwa cztery dni. Każdego dnia przemówienie ma wygłaszać Trump. Od wtorku do czwartku konwencja odbywać się będzie głównie w Waszyngtonie.

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. Ubiegający się o reelekcję Trump zmierzy się w nich z kandydatem Partii Demokratycznej Joe Bidenem.