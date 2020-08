Francuskie kibicowanie, czyli zadymy po zwycięstwie, zadymy po porażce

148 osób aresztowano w Paryżu po porażce PSG 0:1 z Bayernem Monachium. Na ulicach wybuchły starcia między kibicami a policją. W poniedziałek rano można było jeszcze zobaczyć m.in. spalony samochód przy rue de Bassano.

Na Polach Elizejskich, po ostatnim gwizdku sędziego, pojawił się tłum, wybuchały petardy, rozpoczęły się walki z policją. Ta zaczęła spisywać kibiców za brak… masek. Wyrzucono kibiców z kilku barów i restauracji, gdzie uznano, że gęstość klientów przekracza przepisy o izolacji społecznej w Paryżu. Na ulicach Paryża rozmieszczono 3000 policjantów, żandarmerię i wojsko. Do tego zmobilizowano 300 strażaków.

Pola Elizejskie i Place de l’Étoile zamknięto dla pieszych od godziny 21:00. Wokół Parc des Princes, czyli stadionu PSG, utworzono „punkty prewencyjne”. Finał oglądało tam 5000 kibiców. Już w drugiej połowy kilkadziesiąt osób obrzuciło kamieniami i butelkami pojazdy policji.

Scenes in Paris after PSG's loss in the Champions League final

PSG fans went too far 😳#UCLfinal pic.twitter.com/ojAlWefiEf

