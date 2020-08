Jaka przyszłość dla PSG po porażce z Bayernem?

Media zwracają także uwagę na „ironię losu”, czyli fakt, że zwycięskiego gola dla Bayernu zdobył wychowanek PSG Kingsley Coman. Nie kryją jednak rozczarowania postawą i grą samego PSG. Noty wystawiane piłkarzom są niskie.

„Paris SG rozegrał najważniejszy mecz w swojej historii, ale niemiecki zespół był silniejszy” – pisze „Ouest-France”. „Podobnie jak Saint-Etienne w 1976 roku, PSG przegrał z Bayernem w finale Ligi Mistrzów” – przypomina „Midi Libre”.

Dodaje, że bawarski team „zaplanował finał w sposób chirurgiczny”. „Olimpique Marsylia pozostaje jedynym francuskim klubem, który wygrał najbardziej prestiżowe europejskie rozgrywki” – trochę złośliwie, wykorzystując animozje Marsylii i Paryża, zauważył dziennik „La Provence”.

Pojawia się też temat przyszłości PSG, które nastawiło się na zdobycie trofeum Ligi Mistrzów. Dostaje się Neymarowi i Mbape, którzy nie grają do końca „na drużynę”. Według francuskich mediów Bayern wygrał, bo stanowił po prostu „team”.

Pojawia się temat, jak nie wywrócić do góry nogami przyszłości PSG. Kylian Mbappé i Neymar, mają kontrakty do 2022 roku i nie powinni opuścić PSG pomimo porażki w finale Ligi Mistrzów – spekulują media.

Sam udział w finale jest jednak sukcesem, a kurek z pieniędzmi z Kataru nie powinien zostać zakręcony. Thomas Tuchel ma jeszcze kontrakt na rok i zapewne w Paryżu pozostanie. Media zauważają, że jednak wiele pozycji trzeba w tej drużynie wzmocnić. Sam gwiazdorski duet Mbappé – Neymar to za mało.

PSG szuka środkowego obrońcy, który zastąpiłby Thiago Silvę. Także prawego obrońcy, który zrekompensowałby odejście Thomasa Meuniera. Jest też polowanie na napastnika, który zrekompensowałby odejście Edinsona Cavaniego i pomocnika.

