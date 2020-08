Już wiadomo kto zaatakował przewodniczącego gminy żydowskiej w austriackim Grazu

Aresztowano domniemanego sprawcę ataku na przywódcę gminy żydowskiej. Okazał się nim imigrant z Syrii. We Francji rodzina ukarała nastolatkę z Bośni za chodzenie z chłopakiem pochodzenia serbskiego ogoleniem na łyso. W tym samym kraju Czeczenii wymierzają kary arabskim handlarzom narkotyków, a Kurdowie biją się z Turkami. Europa razem z migrantami funduje sobie namiastki wszystkich konfliktów świata.

Teraz MSW Austrii Karl Nehammer poinformował o zatrzymaniu mężczyzny podejrzewanego o atak na przewodniczącego gminy żydowskiej w Grazu. Sprawca to… syryjski uchodźca. Kijem bejsbolowym zaatakował samochód, w którym był przewodniczący gminy.

„Każdy, kto atakuje fundamenty naszego demokratycznego współistnienia, musi poczuć pełną surowość prawa” – napisał na Twitterze Nehammer jeszcze w niedzielę wieczorem.

Okazuje się, że domniemany sprawca ataku to 31-letni Syryjczyk. Przyznał się do winy. Podobno chodziło o „islamistycznie motywowany” atak, a podejrzany to „radykalnie islamistyczny antysemita”, który od 2013 r. żyje w Austrii jako uchodźca.

Nehammer dodał, że mężczyzna „odrzuca austriackie społeczeństwo”. Jak podała agencja APA, zatrzymany ma już na swoim koncie kilka wykroczeń i przestępstw, w tym wcześniejsze akty wandalizmu wobec synagogi i obiekty w „dzielnicy czerwonych latarni” w Grazu. Zestaw celów w postaci burdeli i synagog sporo jednak mówi o „zagubieniu” się Syryjczyka w zachodnim społeczeństwie.

Do ataku na przewodniczącego gminy Elie Rosena doszło w sobotę, kiedy sprawca podszedł do samochodu, w którym był Rosen, i zaczął okładać pojazd kijem, po czym zbiegł. W piątek w synagodze w Grazu wybito szyby, a trzy dni wcześniej ktoś namalował na budynku graffiti z propalestyńskimi hasłami. W reakcji na te wydarzenia austriackie MSW rozkazało wzmocnić ochronę żydowskich instytucji w całym kraju.

Nehammer gesteht dass der Syrer mit "islamistischen Motiv" gehandelt habe, und trotzdem werden "kriminelle" Flüchtlinge nach Österreich oder Deutschland aufgenommen 😠 Syrer gesteht Attacke auf Präsidenten der Jüdischen Gemeinde Graz https://t.co/ipRkcmzUuc — Jeton Jashari (@jashari_jeton) August 24, 2020

Źródło: PAP