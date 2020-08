PILNE. Na Białorusi OMON zatrzymał już dwoje członków opozycyjnej Rady Koordynacyjnej

Dwie osoby należące do tzw. prezydium białoruskiej opozycyjnej Rady Koordynacyjnej zostały zatrzymane w poniedziałek rano przez OMON. Informację podało Radio Swoboda. Zatrzymani to Wolha Kawalkawa i Siarhiej Dyleuski.

Kawalkawa jest aktywistką opozycyjną i współpracowniczką Swiatłany Cichanouskiej, kandydatki w wyborach prezydenckich na Białorusi z 9 sierpnia.

Siarhiej Dyleuski to pracownik fabryki traktorów w Mińsku (MTZ), który był jednym z organizatorów strajku i jest przywódcą tamtejszych robotników.

Oboje należą do prezydium powołanej w ubiegłym tygodniu Rady Koordynacyjnej. To inicjatywa Cichanouskiej. Ma na celu doprowadzenie do dialogu między władzami i społeczeństwem protestującym przeciwko sfałszowaniu wyborów.

Łukaszenka zdaje się nie tylko Rady nie uznawać, ale też umieścić jej członków w aresztach. Pat polityczny trwa i obie strony zdają się oczekiwać, niestety, na ruch Rosji.

Źródło: PAP