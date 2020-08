Szczepionka na koronawirusa coraz bliżej. Włosi rozpoczęli testy

W szpitalu zakaźnym Spallanzani w Rzymie rozpoczynają się testy włoskiej szczepionki na Covid-19. Do badań zgłosiło się siedem tysięcy ochotników, spośród których wybrano 90. Za udział w testach otrzymają po 700 euro.

Włoskie media twierdzą, że tamtejsza szczepionka może być „przełomem w walce z Covid-19”. Projekt włoskiej szczepionki sfinansowały władze stołecznego regionu Lacjum oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Jego celem jest, aby szczepionka była gotowa na wiosnę przyszłego roku.

„Rozpoczyna się pierwsza faza badań po to, by ocenić bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki przeciwko Sars-CoV-2” – zaznaczyła włoska Agencja Leków (Aifa) w wydanej nocie. Wyjaśniono, że po wstępnych kontrolach do testów wybrano 45. zdrowych ochotników w wieku od 18 do 55 lat oraz tyle samo w przedziale 65-85 lat.

Najpierw szczepionka zostanie podana mężczyznom w wieku 31-46 lat. Jeżeli nie wystąpią u nich niekorzystne reakcje, wówczas testom poddana będzie kolejna grupa, która otrzyma zwiększoną dawkę preparatu.

Pierwsza eksperymentalna faza ma potrwać od 8 do 10 tygodni. Na późną jesień zaplanowano drugą i trzecią fazę testów.

– Jeśli wszystko pójdzie dobrze, na wiosnę będziemy mieli szczepionkę przeciwko Covid-19. Pracujemy ciężko, aby tak było – przekazał jeden z dyrektorów rzymskiego szpitala Francesco Vaia.

