Greta Thunberg wróciła do szkoły. Można będzie odetchnąć?

Informację opatrzyła swoim zdjęciem na rowerze z plecakiem szkolnym na kierownicy. Nie sprecyzowała w jakiej szkole, ani w jakim mieście zamierza kontynuować naukę.

W 2019 roku Thunberg kontynuowała naukę zdalnie, bo była zajęta licznymi podróżami po świecie i strajkami klimatycznymi. Zamiast rozpoczęcia nauki w liceum, na początku roku szkolnego 2019 działaczka ogłosiła, że bierze sobie… urlop.

Ostatnio miała pojechać na COP25 zaplanowany w Santiago de Chile. Został on odwołany z powodu poważnych niepokojów społecznych w Chile i ostatecznie przeniósł się do Madrytu. Później aktywność Grety zahamowała epidemia koronawirusa.

Informacja o jej powrocie do szkoły jest dobrą wiadomością dla wielu ludzi zmęczonych jej natrętnym aktywizmem, ale przede wszystkim dla niej samej. Może jest szansa, że manipulowana przez ekologów nastolatka, wróci do normalnego życia.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020