Świat na krawędzi wojny? Wiadomość dla Rosji. Sześć amerykańskich bombowców strategicznych w Europie [VIDEO]

Sześć amerykańskich bombowców dalekiego zasięgu B-52H, które krótkoterminowo stacjonują w Wielkiej Brytanii, wraz z norweskimi myśliwcami F-35A i F-16AM, przeleciało nieopodal rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

24 sierpnia Luftforsvaret, czyli Norweskie Siły Powietrzne, opublikowało zdjęcia. Nie poinformowano, kiedy loty miały miejsce.

– Cieszę się, że nasi amerykańscy przyjaciele zdecydowali się ćwiczyć i trenować na naszych lokalnych obszarach. Ważne jest, aby poznali norweskie warunki i w razie potrzeby mogli z nami współpracować – skomentował Eirik Kristoffersen, minister obrony Norwegii.

Samoloty przeleciały nad Kanadą, Grenlandią, przez Morze Norweskie i Morze Północne. Uważa się, że bombowce B-52H są w stanie transportować broń jądrową.

– Amerykańskie samoloty będą latać obok aliantów. Nasze siły powietrzne w najbliższych dniach będą doskonalić naszą zdolność do współpracy. NATO jest sojuszem obronnym od ponad 70 lat, nasze narody wspólnie odrzucają agresję, zapobiegają konfliktom i zachowują pokój – oświadczył Oana Lungescu, rzecznik NATO.

Analitycy uważają, że ćwiczenia to przede wszystkim wiadomość skierowana w stronę Rosji. W tle trwają bowiem negocjacje nad traktatem New START pomiędzy USA a Rosją. To traktat o redukcji zbrojeń strategicznych, podpisany w 2010 roku. Wygasa już w lutym 2021 roku, ale w umowie znajduje się klauzula zawierająca możliwość przedłużenia go o kolejnych pięć lat. Eksperci są zgodni, że na razie obu stronom dalej, niż bliżej do porozumienia. USA dodatkowo chciałyby do traktatu wciągnąć trzecią stronę – Chiny.