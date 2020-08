Jak się kręci koronawirusowy świat…

We Francji w ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono z powodu epidemii koronawirusa 15 zgonów i 1955 przypadków nowych zakażeń. Prezydent Macron zwołał posiedzenia rady ds. walki z pandemią.

Europa

Tak jak wszędzie, największym problemem jest we Francji nowy rok szkolny. Organizacja zajęć wywołała spory bałagan. Noszenie maski zalecane jest na uczelniach. Maski otrzymują też uczniowie szkół średnich. Po dwie maski wielokrotnego użytku z tkaniny przyznano dla uczniów z regionu Ile-de-France. Maski są obowiązkowe dla uczniów powyżej 11 roku życia.

W Hiszpanii do walki z epidemią użyto wojska. Premier Pedro Sanchez zapowiada, że ​​armia będzie odpowiedzialna za pomoc regionom, które mają problemy. Zwłaszcza tam, gdzie nastąpiła eksplozja nowych przypadków koronawirusa. W tym celu zostanie rozmieszczonych tam 2000 żołnierzy.

Belgia to jeden z krajów najmocniej dotkniętych koronawirusem. Tymczasem kraj ten ogłasza powrót kibiców na stadiony od września. Na początku będzie to od 400 do 5000 fanów. Trochę to przypomina schizofrenię w Polsce, gdzie zachęcano do korzystania z bonów wakacyjnych i jednocześnie wprowadzano… nowe ograniczenia.

To samo we Francji. Macron obraduje z ekspertami, a „publika będzie miała dostęp do Tour de France” – zapewnia dyrektor tego popularnego wyścigu. Kibice kolarstwa mają jednak przestrzegać zasad dystansowania się i noszenia masek w niektórych miejscach.

Sport sprawia zwolennikom izolacji sporo problemów. W drużynie Olimpique Marsylia wykryto trzy nowe przypadki Covid-19. Razem to już pięciu zarażonych graczy.

W kalendarzu tegorocznych mistrzostw świata Formuły 1 wprowadzono kolejne zmiany i obecnie znajduje się w nim 17 rund. Z powodu pandemii koronawirusa odwołano Grand Prix Chin, ale dołączono wyścig w Turcji i dodano drugi w Bahrajnie.

Obowiązkowe maski będą także w szkockich uczelniach i liceach. Szkocki minister edukacji John Swinney potwierdził, że ​​od 1 września uczniowie będą musieli nosić maski na korytarzach i częściach wspólnych szkoły.

W Czerniowcach na południowym zachodzie Ukrainy protestuje ok. 1000 ludzi, którzy sprzeciwiają się restrykcjom związanym z Covid-19. Lokalne władze zdecydowały, że mimo decyzji rządu nie będą zaostrzać ograniczeń.

W Bułgarii odnotowano najwyższą dobową liczbę zgonów na Covid-19 od początku epidemii w tym kraju; zmarło 18 osób, odnotowano też 99 nowych zakażeń koronawirusem.

Na świecie

Palestyńczycy w Strefie Gazy zamknęli swoje terytorium i wprowadzili kwarantannę po odkryciu czterech przypadków zakażenia w rodzinie, w obozie dla uchodźców. Firmy, szkoły i meczety zostały zamknięte na co najmniej 48 godzin. Pozwolono na otwarcie ograniczonej liczby sklepów spożywczych.

Joe Biden, kandydat na prezydenta Demokratów i jego zastępczyni Kamala Harris będą się regularnie poddawali testom na obecność COVID. To spora zmiana, bo 77-letni Biden do tej pory testom się nie poddawał.

W ciągu ostatniej doby na Filipinach na Covid-19 zmarły 34 osoby, a liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 2965, do 197 164. Z kolei rząd Indonezji podał, że na Covid-19 zmarło w tym kraju 99 kolejnych osób i wykryto 2447 nowych zakażeń. Filipiny są najbardziej dotkniętym pandemią SARS-CoV-2 krajem Azji Południowo-Wschodniej pod względem liczby udokumentowanych zakażeń, ale bilans ostatniej doby jest najniższy od czterech tygodni. Od początku epidemii na Covid-19 zmarło w tym kraju 3038 osób.

W Indonezji w sumie potwierdzono do tej pory 157 859 infekcji; łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa to 6858 – najwyższa w Azji Południowo-Wschodniej.

Tymczasem naukowcy z Hongkongu twierdzą, że wykryli pierwszy przypadek reinfekcji pacjenta. Został on dwukrotnie zakażony dwoma różnymi szczepami wirusa w ciągu kilku miesięcy.

Koronawirus, technologie, odkrycia

W sprawie masek Francja cieszy się, że nie jest już zależna od Chin. „Produkujemy 50 milionów masek sanitarnych tygodniowo” – powiedziała w CNews minister przemysłu Agnès Pannier-Runacher. Kraj ten pomnożył 30-krotnie swoją produkcję masek sanitarnych”.

Naukowcy opublikowali w tym tygodniu w International Journal of Infectious Diseases, że zidentyfikowali 11 różnych odmian SARS-CoV-2. Wszystkie pochodzą ze wspólnego źródła. Jednak różne kontynenty mają swoje różne warianty. Tak twierdzi Arnab Pain z Uniwersytetu Nauki i Technologii Króla Abdullaha w Arabii Saudyjskiej i jego zespół. Te subtelne różnice mogą wpływać na zdolność infekcyjną wirusa i przebieg choroby.

W Korei Południowej minister zdrowia Park Neung-hoo wezwał tysiące lekarzy, którzy podjęli strajk, do powrotu do pracy. Lekarze protestują przeciwko niektórym propozycjom rządowym, w tym… zwiększeniu liczby studentów medycyny o 4000 w ciągu najbliższych 10 lat. Rząd chce być przygotowanym na kolejne kryzysy, lekarze nie chcą niedouczonej konkurencji.

Firma OTSAW skonstruowała pierwszą na świecie, skutecznie przebadaną laboratoryjnie maszynę neutralizującą koronawirusa atakującego ludzi, z wykorzystaniem opatentowanego przez OTSAW robota UV-C LED. Urządzenie nosi nazwę O-RX, a jego skuteczność potwierdzono testami laboratoryjnymi.

https://twitter.com/desdelamoncloa/status/1298215231513034752?s=20

Źródło: France Info/ PAP/ AFP