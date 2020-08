Kolejny pobity kierowca autobusu! Jak powstrzymać tych bandytów? [VIDEO]

Teraz pojawił się filmik, na którym grupa ciemnoskórych mieszkańców przedmieść tłucze kolejnego kierowcę autobusu miejskiego.

Filmik na Twitterze opublikował znany polityk prawicy Nicolas Dupont-Aignan. Przekazał wsparcie dla „zaatakowanego przez bandytów szofera”.

Zwrócił się jednak o działania do MSW Geralda Darmanina. Napisał, że potępianie takich sytuacji w tweetach ministra już nie wystarcza! „Tych bandytów trzeba powstrzymać i skazać!” – dodał. Zwłaszcza, kiedy „porządni ludzie wstają rano i obawiają się o swoje życie w pracy z powodu ogólnego rozluźnienia”.

We Francji mówi się już o zdziczeniu społecznym. Ostatnie przypadki to zadymy na ulicach Paryża po finale Ligi Mistrzów, czy pobicie 17-latka, który interweniował w sprawie nagabywanych przez grupę Arabów dwóch kobiet.

Tout mon soutien à ce chauffeur agressé par des voyous. @GDarmanin, condamner par des tweets ne suffit plus ! Il faut arrêter et condamner ces voyous ! Que d'honnêtes gens se lèvent le matin et craignent pour leur vie au travail à cause du laxisme général n'est pas acceptable ! pic.twitter.com/WFmwRsQEx5

— N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) August 26, 2020