Prof. Jacek Jassem o zgonach z powodu koronawirusa. „Tyle umiera z powodu raka w ciągu tygodnia”

Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, w wywiadzie z „Dziennikiem Bałtykiem” mówi o zgonach spowodowanych koronawirusem. – Przez pół roku koronawirus zabił w Polsce prawie 2 tysiące osób. Zaledwie w tydzień tylu Polaków umiera z powodu nowotworów – mówi.

Pandemia strachu przybiera coraz większe rozmiary, ale tylko ta. Z powodu kilku do kilkunastu zgonów dziennie osób w podeszłym wieku z chorobami współistniejącymi, rząd przymierza się do drugiego zamrożenia gospodarki. Tymczasem eksperci podkreślają, że wirus nie jest groźniejszy od tych, z którymi żyjemy na co dzień, a z powodu zamrożenia cierpią pacjenci z innymi chorobami.

„Tyle umiera z powodu raka w ciągu tygodnia”

Zdaniem profesora Jacka Jassema zaniedbania w leczeniu nowotworów mogą przyczynić się do nawet 10 tysięcy zgonów więcej w ciągu roku. Dodajmy do tego, że do tej pory (a więc przez pół roku) zmarło niespełna 2 tysiące osób z koronawirusem, a i nie u wszystkich był on przyczyną śmierci. Lekarz zwraca uwagę, że gorsza od koronawirusa może być panika.

– Ludzie są spanikowani, boją się wyjść z domu, nawet jeśli pojawiają się objawy. Ponadto służba zdrowia jest zamknięta i niewydolna – mówi prof. Jassem. – Placówki POZ praktycznie zamknęły się już w marcu, SOR-y szturmują pacjenci, którzy nie mogą się dostać do swojego lekarza w przychodni – dodaje.

Wzywa także do ponownego otwarcia wszystkich placówek medycznych z zachowaniem warunków sanitarnych. – Rozumiem, że pewne rzeczy można załatwić przez teleporady, ale jeśli chory ma niepokojące objawy – krwawienie, przedłużającą się chrypkę, długotrwałe zaparcia, bóle czy krwiomocz – trzeba go pilnie zbadać – tłumaczy.