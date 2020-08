Rewolucyjna gorączka w USA trwa – „ten z nami, ten przeciw nam”… [VIDEO]

Mieliśmy dwie noce protestów i bójek w Kenosha (miasto leży pomiędzy Milwaukee i Chicago). Demonstranci lekceważyli godzinę policyjną i ścierali się z siłami porządkowymi. Gorączka przenosi się znowu i na inne miasta.

Na Twitterze krążyły dwa filmy, w których aktywiści Black Lives Matter nękają i próbują zastraszyć białych klientów restauracji. W jednym z nich aktywiści naciskają na parę siedzącą przy stole, aby podnieśli pięści i poparli „ruch antyrasistowski”. Ta odmawia wykonania polecenia.

Na drugim filmiku, nakręconym w innej restauracji, aktywiści BLM próbują wymusić od klientow te same gesty. Afroamerykańska blogerka Candace Owens na swoim koncie na Twitterze napisała: „To jest absolutnie podłe (…) Black Lives Matter to grupa nienawiści. Do każdego białego człowieka, który był zbyt głupi, żeby zobaczyć to od początku: obudź się! Do każdego czarnoskórego, który od początku miał odwagę stanąć przeciwko nim: walcz dalej!”.

This is absolutely despicable and needs to go viral. Black Lives Matter is a hate group. To every white person that was too stupid to see it in the beginning— wake up. To every black person who has had the spine to stand against them from the beginning—keep fighting. https://t.co/slzQTn9UVZ

Głos zabrała też dziennikarka Bari Weiss. W połowie lipca zdecydowała się odejść z „New York Timesa”, wyjaśniając, że „autocenzura” stała się tam „normą”. Po obejrzeniu jednego z filmów Bari Weiss stwierdziła: „To podłe i antyamerykańskie”.

This is vile and un-American. https://t.co/TQIoOpuIa2

Takich opinii jest bardzo dużo. Zjawisko siłowego przymuszania ludzi od popierania gestami BLM, trudno nie skojarzyć z działalnością uniesionych podobnym rewolucyjnym zapałem komunistów, faszystów i innej totalitarnej hołoty. Warto zwrócić uwagę, że opętani szaleństwem rewolucji są tu na często ludzie młodzi, także biali, ale i… zidiociali.

Jacob Blake was shot in the back 7 times. This is what they’re doing in Kenosha.

Unarmed. And was breaking up a fight. But he gets shot.

This was a shoot to kill. And yet, people will still try to justify this.

YOU CAN’T. pic.twitter.com/gUQFJ8jLcB

— Sir Abdur Pricè (@abdurprice) August 24, 2020