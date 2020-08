Rokosz w Platformie trwa. Senator PO-KO: Budka powinien odejść. Miałby rolę, ale nie szefa

Najpierw były uszczypliwości ze strony Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny, później wyszło na jaw, że politycy z PO śmieją się z Borysa Budki za jego plecami. Teraz senator Antoni Mężydło, wieloletni poseł PO, powiedział to wprost: Budka powinien odejść.

Borys Budka został szefem PO pod koniec stycznia. Nie rządzi długo i wiele wskazuje na to, że nie powinien zbytnio przyzwyczajać się do roli przywódcy. Pojawiają się głosy, że powinien odejść.

Senator Antoni Mężydło udzielił wywiadu portalowi wPolityce.pl. W rozmowie Mężydło wygłaszał peany ku czci Rafała Trzaskowskiego, który według niego byłby dużo lepszym szefem Platformy od Budki.

Dziennikarz portalu postawił więc zapytać senatora wprost: czy Borys Budka powinien zrezygnować i ustąpić miejsca Trzaskowskiemu?

– Tak, ale uważam, że na zasadzie dogadania. Według mnie tak powinno być. Dalej miałby swoją rolę, ale nie szefa. Uważam, że Trzaskowski byłby znacznie lepszy – stwierdził Mężydło.

Inni koledzy z partii chyba również niespecjalnie poważają Borysa Budkę, bo chodzą słuchy, że nabijają się z niego za jego plecami i nazywają go „Herr Flick”. To nawiązanie do serialu komediowego „Allo, ‘Allo!”.

Jeszcze wcześniej Donald Tusk i Grzegorz Schetyna, dwaj byli szefowie PO, skrytykowali tę partię za głosowanie wespół z PiS za podwyżkami dla polityków. Chodzą również słuchy, że także Tusk, a wraz z nim Roman Giertych, grają przeciwko Budce i wspierają Szymona Hołownię lub Rafała Trzaskowskiego.

Niełatwe zadanie stoi przed obecnym szefem PO, jeśli chce utrzymać władzę w partii.

Źródło: wPolityce.pl, nczas.com