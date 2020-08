W oparach koronabsurdu. Sanepid wysłał nieboszczyka na kwarantannę

W dobie mniemanej pandemii koronawirusa nikt nie ukryje się przed złowrogą kwarantanną. W sieci pojawiły się zdjęcia dokumentów z sanepidu, który to wysłał na kwarantannę nieboszczyka nieżyjącego od ponad 8 lat.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie wydał decyzję o skierowaniu pana Jerzego na kwarantannę. W sprawie nie brakuje absurdów, a który z nich jest większy pozostawiamy państwa ocenie.

Po pierwsze rzeczone pismo datowane jest na 1 maja 2020 roku, a okres, w którym mężczyzna miał zostać poddany izolacji to dwa tygodnie od 19 marca. Pędź covidianie do wehikułu czasu i raz dwa do marca, a jak nie to wiadomo – sroga kara kara za złamanie zasad kwarantanny, nawet 30 tysięcy złotych.

W tym przypadku jednak pismo dotyczy mężczyzny, który od 8 lat nie żyje. Można więc powiedzieć, że nieumyślnie spełnił wymagania sanepidu i pozostał przez wskazane dwa tygodnie w izolacji.

Chory sanepid wysłał na kwarantannę nieboszczyka nieżyjącego od ponad 8 lat.#zajob #festiwalspierdolenia

Co tu się dzieje? pic.twitter.com/SZiOFMrbNW — Michal Adamczyk (@MichalAdamczyk3) August 25, 2020

Celni i sarkastyczni Internauci jak zwykle nie pozostawili zdarzenia bez komentarza.

Panie, ma wirusa to na kwarantanne, bez wyjątków! — Polska Logiczna (@polskalogiczna) August 25, 2020

Wszyscy są podejrzani, nawet nieboszczyk z ośmioletnim stażem. Ten wirus jest nowy, niewiele o nim wiemy, może być aktywny przez dekady po śmierci nosiciela blablabla…🤦‍♀️ — kreoolka (@kreoolka) August 25, 2020

Oni mają już, albo mają mieć dodatkowo 75% do wynagrodzenia zasadniczego za ,,walkę'' z covidem. — Karolina (@Karolina19822) August 25, 2020