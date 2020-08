Złoty skarb znaleziony! 425 monet z 24-karatowego złota sprzed ponad 1000 lat [FOTO]

„To było niesamowite” – powiedział Oz Cohen, wolontariusz, który znalazł skarb. „Kopałem w ziemi i zobaczyłem coś, co wyglądało jak bardzo cienkie liście. Kiedy ponownie spojrzałem, zobaczyłem, że to złote monety” – dodał.

Jawne leży na równinie Szaron, w otoczeniu miasta Rechowot. Na zachód od miasta jest baza lotnicza Palmachim, kosmodrom Palmachim i Centrum Badań Nuklearnych Sorek. Biblia wspomina, że w czasach podboju Kanaanu przez Jozuego już istniało w tym miejscu miasto Jawne’el.

Po podboju przez Izrael było to miasto graniczne pomiędzy ziemiami pokoleń Dan i Judy. Król judzki Azariasz stoczył tutaj bitwę z Filistynami

Monety są jednak znacznie młodsze. Pochodzą z okresu kalifatu Abbasydów z IX wieku. 425 monet z 24-karatowego złota stanowiło znaczną sumę w tamtym czasie. Robert Kool, ekspert ds. numizmatyki mówi, że na przykład „za taką sumę można by kupić luksusowy dom w jednej z najlepszych dzielnic Fustat, wielkiej i bogatej stolicy Egiptu tamtego czasu.”

425 gold coins dating back to about 1100 years ago found in Israel, during the excavation works near the city of Yavne, this coins date back to the 9th century, the period of maximum splendor of the Caliphate of the Abassids. pic.twitter.com/im1LcdtCZ9

— “Nour Eye” 👁‍🗨 (@Noureye7) August 26, 2020