Centroprawicowa opozycja w Kanadzie ma nowego lidera. Jego hasło to „odzyskać kraj”

Wygrana 47-letniego Erin O’Toole’a i jego przywództwo w Postępowo-Konserwatywnej Partii Kanady (CPC) jest dośc nieoczekiwane. 47-letni Erin Michael O’Toole był krótko ministrem ds. kombatantów w 2015 r.

Jego kariera polityczna jest dość krótka. Od 2012 r. jest posłem do parlamentu Durham. Był zawodowym wojskowym, absolwentem Royal Military College of Canada. Służył w randze kapitana w siłach powietrznych (Royal Canadian Air Force) jako nawigator śmigłowca. O’Toole otrzymał nagrodę Sikorsky Helicopter Rescue Award za uratowanie rannego rybaka na morzu

W 2000 roku odszedł do rezerwy i uzyskał tytuł prawnika na Uniwersytecie Dalhousie. W 2017 roku O’Toole startował w wyborach na szefa konserwatystów, aby zastąpić Stephena Harpera, ale zajął dopiero trzecie miejsce. Teraz wygrał wybory i zastąpi Andrew Scheera. CPC ma już najwyraźniej dosyć eksperymentów z kobietami (Rona Ambrose) i młodymi politykami (Scheer).

W swoim programie nowy przewodniczący obiecuje m.in. zniesienie podatku węglowego. Pozytywnie odnosi się do budowy strategicznych rurociągów naftowych, zapowiada przywrócenie równowagi finansowej budżetu, ale też i obiecuje zwiększenie autonomii Quebecu.

Lewica twierdzi, że „ulega prawicowym ekstremistom i został wybrany głosami konserwatystów społecznych, którzy nie szanują praw kobiet i Kanadyjczyków LGBT”, co brzmi obiecująco, ale jest opinią niestety nie do końca prawdziwą. O’Tolle spełnia kryteria polit-poprawności, chociaż ma być odpowiedzią na libertynistycznego premiera Justina Trudeau, który zepchnął Kanadę w odmęty skrajnej „politycznej poprawności” i „odzyskać Kanadę”.

