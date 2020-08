Dobromir Sośnierz wprost: Koniec z pajacowaniem, dość tych masek i ograniczeń

Dobromir Sośnierz był gościem programu „Debata dnia” w Polsat News. Jednym z poruszanych tematów był początek roku szkolnego, który odbędzie się w specjalnym rygorze sanitarnym.

Powracające obostrzenia i rozważany drugi lockdown gospodarki, do tego sklepy, siłownie i szkoły w specjalnym rygorze sanitarnym – to obraz Polski, w czasie mniemanej pandemii, która zgarnia kilka do kilkunastu osób dziennie.

Dość tych masek

Dobromir Sośnierz w ostrych słowach wypowiedział się na temat ciągle obowiązujących obostrzeń i nakazów. – Nie ma powodu, żebyśmy jakoś szczególnie się przygotowywali do roku szkolnego. Powinniśmy przygotować się jak zwykle i skończyć wygłupiać się z tym wirusem – powiedział.

– Koniec z pajacowaniem, dość tych masek, dość tych ograniczeń – dodawał Sośnierz. Polityk z PiS-u, Jan Mosiński, stwierdził natomiast, że chodzi o „zdrowie obywateli, a w tym wypadku dzieci, które rozpoczynają rok szkolny”.

Oczywiście liczba ofiar koronawirusa nie powinna paraliżować całego życia, ani wprowadzać nas w stan, gdzie SOK dusi pasażerów za brak maseczek, a zastraszeni sprzedawcy nie chcą obsługiwać klientów z niezasłoniętymi nosem i ustami.