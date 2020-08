Obronił się przed agresorami z Antify. Oskarżono go o MORDERSTWO [VIDEO 18+]

Kyle Rittenhouse przyjechał do Wisconsin, by pod nieobecność policji chronić miejscowych i w razie potrzeby udzielać pomocy przedmedycznej tym, którzy ucierpią w wyniku tzw. „protestów” antify i #BlackLivesMatter.

Zajmował się m.in. zmywaniem graffiti z murów szkoły i usuwaniem zniszczeń, których dokonali lewicowi bojówkarze.

Podczas jednego z patroli, Rittenhouse został zaatakowany przez trójkę antifiarzy, z których jeden był uzbrojony w pistolet. Sam 17-latek był w posiadaniu karabinku, jednak nie zamierzał go używać – najpierw spróbował ucieczki.

Kiedy jednak zbiry z lewackiej bojówki go dopadły i obaliły na ziemię, musiał się bronić, by samemu nie stracić życia. Oddał kilka strzałów w wyniku których dwóch antifiarzy zginęło, a jeden został ranny w rękę.

Z informacji podawanych przez profil Hoplfobia.info wynika. że raniony w rękę Gaige Paul Grosskreutz był notowanym włamywaczem; zabity Joseph Rosenbaum był pedofilem, który spędził 12,5 roku w więzieniu; zabity Anthony Huber był notowany za napaść i przemoc domową.

Oczywiście ani nagranie wideo, ani historia tych recydywistów nie mogły zmienić oglądu na sprawę lewicowców z Antify i #BlackLivesMatter. Rittenhouse’a okrzyknięto rasistą i białym suprematystą.

To jednak najmniejsze zmartwienie chłopaka, ponieważ wywodzący się ze środowiska Demokratów prokurator Michael D. Graveley oskarżył go o umyślne morderstwo pierwszego stopnia.

17-latek, który jako wolontariusz chciał zadbać o porządek w mieście, które wskutek działań lewicy zostało pozbawione ochrony, i który w samoobronie zastrzelił groźnych przestępców, może nigdy już nie opuścić więzienia.

⚠️WARNING: This video shows an armed white man in Kenosha shoot people at point blank range, walk away strapped w/ his AR-15 as 3 military vehicles drive right past him despite bystanders yelling that he just shot people. We are witnessing America on fire. pic.twitter.com/gLoXungGtE

— Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) August 26, 2020