Sprawca masakry w Christchurch skazany. To pierwszy taki wyrok w historii Nowej Zelandii

Sprawca ataku terrorystycznego na dwa meczety w mieście Christchurch, 29-letni Brenton Tarrant, został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. To pierwszy taki wyrok w historii sądownictwa Nowej Zelandii.

29-letni Australijczyk przyznał się do zamordowania 51 osób, 40 prób usiłowania zabójstwa i terroryzmu. Tym samym pierwszy raz w historii Nowej Zelandii wydano skazano kogoś za terroryzm.

Tarranta skazano na dożywotnią karę więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Oskarżony przez 4. dni wysłuchiwał zeznań 91 ocalałych i krewnych ofiar. Nie bronił się i nie odzywał przez cały czas trwania procesu. W jego imieniu mówił obrońca.

– Pan Tarrant nie sprzeciwia się wnioskowi. Powinien zostać skazany na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia – powiedział Pip Hall do sądu.

Zamach na Facebooku

Zajmujący się sprawą sędzia w mowie końcowej odniosła się do zachowania oskarżonego podczas procesu. – Pana działania były nieludzkie. O ile jestem w stanie ocenić, nie ma pan żadnej empatii dla swoich ofiar. […] Pana zbrodnie są tak nikczemne, że nawet jeśli będzie pan więziony do śmierci, nie wyczerpią one wymogów kary – powiedział sędzia Cameron Mander.

Tym co najbardziej zdumiewa i przeraża w ataku przeprowadzonym przez Tarranta jest fakt, że był on na żywo streamowany na Facebooku. Terrorysta zachowywał się tak, jakby grał w grę wideo.

Choć zamachowiec miał później w rozmowie z psychiatrą odrzucić swoje ekstremistyczne poglądy, sąd nie dał wiary w przemianę mężczyzny, bo nie sugerowało tego jego zachowanie podczas procesu. W trakcie rozprawy sąd wysłuchał kilkudziesięciu przedstawicieli ofiar zamachu, którzy przeklinali sprawcę, recytowali przed nim wersety Koranu, ale także przebaczali mu.

Inspirował go Breivik

W ocenie sądu zamach był starannie zaplanowany, by zmaksymalizować liczbę ofiar. W opublikowanym w internecie manifeście Tarrant ujawnił swoje rasistowskie i antyimigranckie motywy oraz inspirację zbrodnią Norwega Andersa Breivika z 2011 roku.

Zamach w Christchurch był najcięższą zbrodnią popełnioną w najnowszej historii Nowej Zelandii.

Z ulgą przyjęła czwartkowy wyrok premier tego kraju Jacinda Ardern. „Rana z 15 marca (2019 roku) nie zagoi się łatwo, ale mam nadzieję, że to będzie ostatni raz, kiedy mamy powód słyszeć lub wymówić imię stojącego za nią terrorysty. Zasługuje on na to, by jego życie było okryte kompletną i całkowitą ciszą” – powiedziała premier.

Źródło: PAP, BBC, gazeta.pl