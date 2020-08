Szwajcarzy mają dość przestępców imigrantów. Grożą, że jeśli władze nie zaprowadzą porządku, wezmą sprawy w swoje ręce

Mieszkańcy szwajcarskiego miasta Neuchâtel postawili lokalnym władzom ultimatum. Żądają, by uporały się z narastającym problemem przestępczości imigrantów, w przeciwnym razie wezmą sprawy w swoje ręce.

Ultimatum pojawiło się w całym mieście na setkach rozlepionych plakatów. Policja jest wzywana do przeciwdziałania problemowi przestępczości popełnianej głównie przez imigrantów z Afryki Północnej.

„Jesteśmy dumni, zorganizowani i wściekli. Możemy być niebezpieczni dla tych, którzy tak bardzo zakłócają spokój społeczny ”- głoszą plakaty, według doniesień szwajcarskiego nadawcy Radio Télévision Suisse.

Jak dotąd policja twierdzi, że nie była w stanie zidentyfikować osób stojących za kampanią plakatową, ale twierdzi, że co najmniej dwa razy miały miejsce brutalne ataki na imigrantów i w mieście na tym tle dochodziło już do niepokojów.

Georges-André Lozouet, rzecznik policji w Neuchâtel, oświadczył, że plakaty tej treści są niedopuszczalne – Nikt nie może zastąpić policji. Jesteśmy w demokracji, a system radzi sobie – powiedział.

Owo radzenie sobie to m.in, to duża operacja policji w Neuchâtel i okolicach, która doprowadziła do aresztowania 184 przestępców dopuszczających się kradzieży i napadów.