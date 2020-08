Wiatr zabija w Polsce. Ponad 2,7 tysiąca interwencji strażaków w związku z burzami i wichurą

Do godziny 6 w czwartek Państwowa Straż Pożarna odnotowała w całym kraju ponad 2,7 tys. interwencji związanych z usuwaniem skutków zdarzeń atmosferycznych – przekazał mł. bryg. Karol Kierzkowski z PSP. W czasie burz zginęła jedna osoba a dwie zostały ranne.

Z informacji przekazanych w czwartek przez Państwową Straż Pożarna wynika, że do godz. 6 odnotowano w całym kraju 2744 interwencje związanie z burzami i silnym wiatrem, z czego ok. 2,6 tys. zgłoszono do północy w środę. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach: łódzkim (903), mazowieckim (707) i wielkopolskim (345).

Jak poinformował na Twitterze zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz, według danych na godz. 6 w czwartek, bez prądu pozostaje 25 tys. odbiorców. Najwięcej w województwie łódzkim – 16,5 tys. i mazowieckim – 7,2 tys.

W związku z burzami do najpoważniejszego zdarzenia doszło w miejscowości Pilica w powiecie grójeckim na Mazowszu, gdzie na wracającego pieszo do domu 46-latka spadł ciężki konar drzewa. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł.

Niewielkie obrażenia odniosły również dwie osoby w województwach: mazowieckim i dolnośląskim. W Warszawie przy ul. Zamiennej oberwana gałąź spadła na kobietę; została przewieziona na obserwację do szpitala. Z kolei w Głogowie oberwana gałąź raniła mężczyznę.

Państwowa Straż Pożarna informuje, że docierają do niej kolejne zgłoszenia związane z burzami ze środy. Ostrzeżenia przed kolejnymi burzami i burzami z gradem wydało w czwartek IMGW.

Alerty pierwszego stopnia przed burzami wydano dla województw: pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego, a także dla północnej części województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na podanym obszarze IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru od 75 do 90 km/godz.

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano natomiast dla województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. W tych województwach IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

W województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim ostrzeżenia obowiązują do godz. 20 w czwartek. Natomiast w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim do godz. 21.

PAP/PJ