Budka na wylocie! Siemioniak wprost: „Powinien fotel szefa oddać komuś innemu”

Nastroje w Platformie Obywatelskiej coraz mnie sprzyjają Borysowi Budce. Kolejny ważny polityk twierdzi, że szef PO nie radzi sobie z powierzonymi mu zadaniami.

Tomasz Siemoniak nie powiedział jednak, że Budka powinien porzucić funkcję prezesowania partii. Stwierdził jednak, że nie powinien jej łączyć z szefowaniem klubowi Platformy w Sejmie.

– Borys Budka powinien fotel szefa oddać komuś innemu, żeby nie łączyć tych dwóch funkcji, szefa klubu i szefa Platformy? – pytał Łukasz Jankowski z Radia Wnet.

– Tak sądzę – odpowiedział polityk. – Natomiast nie przesądzam o terminie tego działania i formie, i o tym jak to powinno być przeprowadzone, poza jedną rzeczą, którą podkreślam. Chciałbym koleżanki i kolegów prosić o to, żeby to w atmosferze konsensusu przebiegło.

Siemoniak nie chciałby „był to element jakiegoś konfliktu”. Pytanie tylko, czy Borys Budka będzie chciał oddać jakąkolwiek część swojej władzy.

Tym bardzie teraz, gdy wielu polityków oficjalnie mówi, że powinien zrzec się również prezesowania.

Źródło: Radio Wnet