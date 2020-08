Kadra Francji osłabiona. Znani piłkarze grający w Wielkiej Brytanii z koronawirusem

Zakażony okazał się także inny piłkarz grający w Anglii – Tanguy Ndombélé z Tottenham Hotspur.

Pozytywny wynik testu Pogby spowodował, że trener kadry Didier Deschamps powołał na jego miejsce Eduardo Camavinga, zawodnika Stade Rennes. Camavinga ma 17 lat i będzie to dla niego debiut w reprezentacji. Francja ma rozegrać mecze ze Szwecją i Chorwacją.

Koronawirus dotknął rugby. W klubie Union Bordeaux-Bègles ogłoszono zakażenie. Koronawirusa złapał członek ekipy. Wszyscy są poddani nowym testom, bo UBB ma w piątek 28 sierpnia rozegrać trzeci i ostatni mecz przygotowawczy z Bayonne.

Przypadek Covid-19 odkryto też w zespole rugby z Agen. Mecz towarzyski w La Rochelle z miejscowym klubem odwołano.

Poza sportem z Francji donoszą o olbrzymich stratach w stołecznej turystyce. Wynoszą one 6,4 miliarda euro. Turystyka w Ile-de-France to 500 000 miejsc pracy i 7–8% regionalnego budżetu. Wzmożenie epidemii spowodowało, że we Francji wprowadzono obowiązek noszenia masek na ulicach wielu miast, w tym Marsylii Paryża.

Paul Pogba has not been called up to the France squad because he has tested positive for the coronavirus, reports @GFFN pic.twitter.com/NxA6SzLxHX

— B/R Football (@brfootball) August 27, 2020