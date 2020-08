Szumowski jak Kulczyk? Były minister spędza wakacje na jachcie tajemniczego bogacza

Innym odradzał, a sam spędza wakacje za granicą. Minister-dezerter Szumowski odpoczywa na Wyspach Kanaryjskich. „Super Experss” ustalił, że jacht, którym pływa polityk PiS, należy do pewnego wpływowego biznesmena.

Wiecznie zmęczony minister przestał być ministrem i będzie miał okazję w końcu odpocząć. Polityk najwyraźniej jest bardziej odporny na koronawirusa niż Polacy na których nakładał obostrzenia, bo choć Nam odradzał wakacje zagraniczne, to sam na takie się właśnie udał.

Łukasz Szumowski pływa sobie wkoło Wysp Kanaryjskich luksusowym jachtem. Wypłynął z Fuerteventury, opłynął Las Palmas, by później odpocząć u wybrzeży Teneryfy.

Z kim tak sobie pływa kapitan Szumowski? Jeśli ktoś pomyślał, że z rodziną to się pomylił. Były minister pływa sobie z Bogusławem Krzysztofem Szemiothem – zresztą to właśnie do tej osoby należy jacht.

Kim jest Szemioth? To wpływowy biznesmen i były konsul honorowy Islandii w Polsce. Bogacz jest w zarządzie Atlantex i Północnoatlantyckiej Organizacji Producentów – spółek prowadzących połowy na Północnym Atlantyku.

Obie spółki osiągają przychody rzędu dziesiątek milionów złotych. Wielu mogłoby się zastanowić, jak Łukasz Szumowski, który przecież deklarował, że na koncie ma 30 tys. złotych, znalazł się w towarzystwie pokroju Kulczyka.

Ciekawe o czym panowie rozmawiają w czasie wolnym i czy Szemioth ma jakieś maseczki na zbyciu…

Źródło: Super Express