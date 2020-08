Tenis w odmętach lewackiego szaleństwa. BLM paraliżuje kolejną dyscyplinę sportu

Już nie tylko koszykówka, ale teraz także i tenis ziemny, padł ofiarą postępowych Murzynów. W związku z ruchem Black Lives Matters przerwano turniej Western&Southern Open po proteście czarnoskórej zawodniczki z Japonii.

Eurosport poinformował o tym, że wstrzymuje podawanie informacji ze świata tenisa ziemnego. To pokłosie decyzji o wstrzymaniu turnieju Western&Southern Open, podczas którego do rasistowskiego ruchu BLM przyłączyła się Naomi Osaka, czarnoskóra zawodniczka z Japonii.

Naomi Osaka wygrała mecz z zawodniczką z Estonii, po czym wycofała się z turnieju na znak protestu przeciwko postrzeleniu przez policję przestępcy Jakoba Blake’a. Wcześniej zdarzenie to doprowadziło do paraliżu rozgrywek NBA.

– Jestem sportsmenką, ale przede wszystkim jestem czarnoskórą kobietą. I jako czarnoskóra kobieta czuję, że są o wiele ważniejsze sprawy, które wymagają natychmiastowej uwagi niż oglądanie mojej gry w tenisa – poinformowała Osaka.

Organizatorzy turnieju poinformowali, że solidaryzują się z czarnoskórymi ofiarami rzekomej politycznej przemocy, czyli de facto przestępcami, którzy zginęli podczas policyjnej interwencji. Tak było zarówno w przypadku George’a Floyda, jak i Jakoba Blake’a. W wyniku tego przerwano turniej, który jednak ma zostać wznowiony już w piątek.

Nie dowiedzą się natomiast o jego dalszym przebiegu widzowie najpopularniejszej stacji transmitującej tenisa w Polsce. Eurosport poinformował bowiem, iż wstrzymuje podawanie informacji ze świata tego sportu, a uzasadnienie tej decyzji jest kuriozalne.

– Eurosport sprzeciwia się nierówności rasowej i niesprawiedliwości społecznej. W geście solidarności z amerykańskimi sportowcami wstrzymujemy programy i publikacje dotyczące tenisa na wszystkich naszych platformach – poinformowano na Facebooku.

Internauci nie pozostawili suchej nitki na takiej decyzji. Oto najpopularniejsze komentarze na profilu stacji (pisownia oryginalna – red.):

W ramach solidarności proponuje wsztrzymać emisje reklam… specjalnym fanem tenisa nie jestem i normalnie to nawet bym sie cieszył ze nie bedzie nakladał sie na TdF ale to jest kolejny absurd podobny do sosu cygańskiego pewnego producenta. Co komu tenis zawinił ? Za malo czy za dużo czarnoskòrych tenisistów ? Wymuślili go biali i to grzech czy kolor piłki kogoś dyskryminowal. Absurd goni absurd, a kanał sporotwy nie powinien w tym brać udziłu.

Ojojoj, nie ma to jak mieszać sport z polityką. Pomyślcie o ludziach którzy zapłacili na przykład za oglądanie tenisa na waszym kanale. Ale czego spodziewać się po programach, klubach bądź wydarzeniach sportowych, które są tak bardzo pochłonięte poprawnością polityczna tylko po to aby uzyskać grono odbiorców z Lewej strony :) tylko przy tym tracona jest sympatia racjonalnie myślących ludzi.

Interesujące jest to, ze żaden z koszykarzy, tenisistów czy innych milionerow ze świata sportu i celebrytów nie bojkotował ani nie protestował kiedy na początku sierpnia biały pięciolatek Cannon Hinnant został zastrzelony przez czarnoskórego Dariusa Sessomsa w środku dnia, przy swoich rodzicach, rzecz jasna bez żadnego powodu (jaki może być powód zabicia pięciolatka?). Nikt nie protestował, nikt nie wybijał szyb, nie kradł, nie fundowali pogrzebu, nie wstawiali żałosnych kartek z hasztagami na instagrama, nikt nie pajacował. Życie pięciolatka nie jest ważne dlatego ze jest biały? Niemodne jest protestowanie w jego imieniu? Nie zapłacą za wyświetlenia na youtubie? Sami sobie odpowiedzcie na pytanie gdzie byli wtedy celebryci czy media. To samo tyczy się sytuacji na Białorusi.

Zdecydowanie sprzeciwiam się nierówności rasowej i niesprawiedliwości społecznej. Użyte w waszym logo barwy, sprawiają wrażenie przewagi koloru czarnego nad białym, co jednoznacznie może zostać odebrane jako faworyzowanie jednego koloru nad drugim. W geście solidarności z niesprawiedliwie użytymi barwami zaprzestaję oglądania wszystkich waszych platform. Kurtyna

Ludzie nie po to płacą za telewizję żeby ktoś mieszał sport z polityką. Oglądam Wasz kanał głównie dla kolarstwa i tenisa . Jeśli nie mogę oglądać tenisa to chce obniżki stawki za Wasze programy. Nie interesuje mnie polityką tylko sport!