Zabił córki, bo umawiały się z „niewiernymi”. Ojciec-morderca złapany

Zwyrodnialec, który zabił własne córki został zatrzymany antyterrorystów. Był na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBI.

63-letni Yaser Abdel Said po 12 latach został pojmany przez antyterrorystów w Teksasie. Jeden z najbardziej poszukiwanych przez FBI zbrodniarzy dopuścił się wstrząsającej zbrodni na własnych córkach.

Mężczyzna, który pracował jako taksówkarz w Teksasie, zamordował swoje dwie córki. 17-latka i 18-latka padły ofiarami „honorowego zabójstwa” swojego fanatycznego ojca.

Muzułmanin postanowił zamordować swoje dzieci, bo umawiały się z „niewiernymi”. Dla fanatyka to była plama na honorze rodziny.

Ojciec zaprosił Sarę i Aminę w Nowy Rok na obiad. Jednak to okazało się tylko przynętą.

Mężczyzna wywiózł kobiety i zastrzelił w swojej taksówce. W trakcie aresztowania muzułmanin bronił się, iż czyn, którego się dopuścił to „honorowe zabójstwo”.

Szef policji w Irving Jeff Spivey nie przyjął tłumaczenia fanatyka. – Nie wiem, jak można używać w tym przypadku słów „honorowe” albo „zabójstwo”. On brutalnie zamordował dwie córki – podkreślił szeryf.

– Co nim kierowało? Nie wiem. Na razie to nie ma znaczenia. Fakt, że zamordował swoje córki, że uciekał od 12 lat, że jego droga do wymiaru sprawiedliwości się zakończyła, że sprawiedliwość dla Aminy i Sary się rozpoczęła – to ma dla nas znaczenie – dodał.

Oprócz 63-latka aresztowano również brata i bratanka Saida. Przedstawiono im zarzuty ukrywania zbiega.

Z zatrzymania fanatyka cieszy się matka zamordowanych nastolatek. – Moje córki wreszcie doczekają się sprawiedliwości. (…) One były kochające, troskliwe, mądre, kochały wszystkich i pomagały każdemu. Nie zasłużyły na taki los – powiedziała była żona Saida Patricia Owens.

Według Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych rocznie na całym świecie dochodzi do około 5 tysięcy „honorowych zabójstw”. Najczęściej dochodzi do nich w krajach i społecznościach muzułmańskich.

