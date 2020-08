Zbok w Rzeszowie. Włożył kobiecie telefon pod sukienkę i robił zdjęcia. Okazało się, że to policjant

W rzeszowskim supermarkecie jakiś zbok wsunął kobiecie telefon pod sukienkę i zaczął robić zdjęcia i nagrywać filmy. Obezwładnił go mąż kobiety. Perwersem okazał się być 34-letni Waldemar S. – dzielnicowy z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Zdarzenie miało miejsce w Rzeszowie w hipermarkecie E.Leclerc przy al. Rejtana. Jedna z klientek na chwilę oddaliła się od męża i wtedy obcy mężczyzna wsunął jej telefon pod sukienkę. Zrobił kilka zdjęć i nagrał filmik.

Mąż kobiety zareagował natychmiast obezwładnił mężczyznę, by następnie z pomocą ochrony supermarketu zatrzymać go do momentu przyjazdu policji.

Gdy zboczeńca przywieziono na komisariat okazało się, że…. on tam pracuje. Wyszło, że zboczeniec to Waldemar S. – 34-letni dzielnicowy.

Perwersyjnemu policjantowi grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 1500 złotych. Zapewne będzie też musiał zmienić pracę.

Źródło: gazeta.pl