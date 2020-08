Ataki Black Lives Matter na uczestników konwencji Republikanów w USA [VIDEO]

Ciekawe, że aktywiści Black Lives Matter polowali na osoby starsze, ale też np. gejów. To może być zapowiedź ciekawej konfrontacji dwóch dość silnych lobby…

Film trwający mniej niż dwie minuty, przekazany przez Marka Dice’a, analityka mediów, pokazuje np. dwóch białych ludzi w średnim wieku idących ulicą. Czarni mężczyźni nękają ich w pobliżu Białego Domu zaraz po kongresie Republikanów.

Jest i film opublikowany przez Brandona Strakę, który przedstawia napaść na niego i „partnera” zwolenników Black Lives Matter. Straka dodaje, że aktywiści „antyrasistowscy” zaatakowali go, gdy wracał do hotelu z Mikiem Harlowem.

„Nie przeżyłem takiego homofobicznego ataku prawdopodobnie od dziesięciu lat” – komentuje. Film urywa się w momencie, kiedy telefon upada na ziemię, najwyraźniej po uderzeniu autora przez „aktywistę”. To tylko dwa przykłady BLM w „akcji”. Jeśli wybory wygra sprzyjający takim bandytom Biden, w USA zrobi się „ciekawie”…

I haven’t endured an anti-gay attack like this in probably 10 years. #BlackLivesMatter activists physically assault me & Mike Harlow on our way into our hotel, calling us faggots & threatening us. The one girl comes back & knocks my friend’s phone out of her hand.#BLM= violence pic.twitter.com/Cmhc4g57tU

— Brandon Straka (@BrandonStraka) August 28, 2020