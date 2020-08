Dziesiątki tysięcy protestujących w Berlinie przeciwko koronawirusowym ograniczeniom [FOTO]

Na ulice wyszły tysiące osób. Jest ich więcej niż oczekiwano. Organizatorzy liczyli na około 20 000 uczestników demonstracji, ale przyszło znacznie więcej ludzi. Krytykują oni nie tylko środki podjęte przez rząd federalny w walce z pandemią, ale także obowiązek noszenia maski. To wszystko w momencie, kiedy podawane oficjalnie wskaźniki mówią o wzmożeniu pandemii.

Policja blokowała protestujących w Berlinie i usiłowała wymusić zachowanie dystansu między demonstrantami. Operacja się nie powiodła. Osoby noszące maski były wyzywane, a uczestnicy demonstracji celowo ścieśniali się.

W południe rozpoczęła się także w stolicy Niemiec kontrdemonstracja i o dziwo także… skrajnych lewaków. Zebrali się pod hasłem – „tak dla masek, naziści won”. W tłumie widać flagi cesarskie, tęczowe, komunistyczne…

Sytuacje napięć z niemiecką policją już w południe pozwala przypuszczać, że sobotnia manifestacja może się zakończyć niepokojami społecznymi. W Berlinie zmobilizowano około 3000 funkcjonariuszy policji. Są tu helikoptery, a nawet łodzie patrolowe na Sprewie.

Counter demonstrators in Berlin calling on police to leave their protest and concentrate instead on corona skeptic demo where a mix of anti-vaxxers, conspiracy theorists and far-right extremists are protesting against government COVID-19 measures. #AbstandhaltengegenRechts #b2908 pic.twitter.com/NnQDH8qFXA

There is another huge anti-corona / anti-mask demo again in berlin.

journalists / politicians are "guilty". trump appears on a Reichskriegsflagge and so on…protest seems to be cancelled no by police as they don't keep distance and wear mask. last time 17.000 idiots came #b2808 pic.twitter.com/WFFROrhJl9

— Franklin De Costa (@franklindecosta) August 29, 2020