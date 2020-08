Francja w szoku. Wypuszczony z więzienia recydywista który miał na koncie 11 gwałtów gwałci i zabija 15-letnią dziewczynkę

W piątek 28 sierpnia policja zatrzymała 46-letniego recydywistę – przestępcę seksualnego. Wypuszczono go z więzienia 5 lat temu. Podejrzewa się go, że 20 sierpnia zabił 15-letnią dziewczynę.

Zwabił ją do opuszczonego domu, zgwałcił, a budynek podpalił. Ofiara udusiła się w dymie pożaru. Podobną technikę gwałtów stosował już wcześniej. Zwabiał swoje ofiary do ustronnych miejsc, proszą prosząc młode dziewczyny o pomoc w jakiejś sprawie.

Policja dość szybo wytypowała mordercę, a „trafieni” potwierdziły ślady DNA. Pozostaje tylko pytanie, co robił na wolności? Sprawcę skazano wcześniej za gwałty z 2003 roku w Poitiers. Miał wtedy 29 lat.

Policja podejrzewała go w sumie o jedenaście gwałtów oraz dwie nieudane próby gwałtu w Poitiers i okolicach. Został warunkowo zwolniony z więzienia w 2015 roku i znowu zaatakował. Sprawa ta wywołuje poważne pytania pod adresem pobłażliwości działań francuskiego wymiaru sprawiedliwości.

Padają nawet propozycje obdzielenia sędziów odpowiedzialnością za podejmowane przez nich decyzje. O sprawie pisze m.in. polityk partii Republikanie Valerie Boyer:

