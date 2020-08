Prefektura paryska zamknęła bar „Antify”. Zrobiła się awantura

Decyzję podjął prefekt Didier Lallement. Dziennik „Le Parisien” twierdzi jednak, że lokal zostanie szybko otwarty ponownie. Kierownictwo baru, wspierane przez Danielle Simonnet, deputowaną Zbuntowanej Francji (LFI) z 20. dzielnicy Paryża, uważa, że ​​władze zamknęły lokal z powodu fałszywych doniesień.

Antifiarze zasłynęli w stolicy m.in. z przewrócenia i zniszczenia samochodu osoby niepełnosprawnej w centrum Paryża. „Le Parisien” przypomina również o gwałtownej bójce, która miała tu miejsce 4 czerwca. Około dwudziestu „skrajnie prawicowych działaczy” z grupy ZVP zaatakowało „Le Saint-Sauveur” i jego klientów.

Deputowana Simonnet uważa w związku z tym, że „policja powinna chronić bar przed skrajnie prawicowymi ugrupowaniami, a nie nakładać na niego administracyjne zamknięcie”. Dla tej lewicowej polityk zamknięcie baru to „lekceważenie demokracji”.

Nowa Partia Antykapitalistyczna ogłosiła nawet w tej sprawie komunikat. Skarży się, że „nowa sankcja ze strony władz publicznych zagraża trwałości przedsiębiorstwa, a przez to życia alternatywnego w naszej gminie”.

Antifa w Paryżu w rzeczywistości włącza się w każdą demonstrację, a jej „Czarne Bloki” wywołują kolejne zadymy. Decyzja prefektury nie dziwi. To już druga decyzja o czasowym zamknięciu baru w tym roku. Antifa ma jednak silne poparcie wśród lewackich polityków i nie można wykluczyć, że decyzja prefektury rzeczywiście będzie odwołana wcześniej.

La fermeture administrative du bar antifasciste le Saint-Sauveur a été prolongée ce 27 août. La préfecture persiste et signe, prenant fait et cause du côté de la bande d'extrême-droite qui a attaqué le bar antifa.https://t.co/d7HwtcG4QE

— Révolution Permanente (@RevPermanente) August 29, 2020