Prezydent Ukrainy zaprasza Żydów do inwestowania

„Times of Israel” donosi, że „Włodymyr Zełenski, sam wyznania mojżeszowego, rozpoczyna angielskojęzyczną kampanię zachęcającą do inwestowania, a jego rząd dodaje, że szczególne znaczenie ma przyciąganie inwestorów żydowskich”.

„Jeśli szukasz dobrej inwestycji, powinieneś postawić swoje pieniądze na Ukrainę – szczególnie jeśli jesteś Żydem. Takie jest przesłanie gabinetu żydowskiego prezydenta kraju, Włodymyra Zełenskiego, (…) która pomóc ożywić gospodarkę Ukrainy” – pisze gazeta.

Filmik kampanii ukraińskiej skupia się na potencjale turystycznym kraju. Nie ma w nim specjalnego zaproszenia dla biznesu żydowskiego. Jednak rzecznik prezydenta miał wyjaśnić Żydowskiej Agencji Telegraficznej (JTA), że „Zełenski ma nadzieję, że Żydzi odpowiedzą na wezwanie, biorąc pod uwagę historyczne znaczenie dla nich tego kraju”.

„Prezydent uważa, że ​​szczególnie ważne jest przyciąganie żydowskich inwestorów z całego świata, biorąc pod uwagę historyczne więzi między narodem żydowskim a Ukrainą, które pozostają istotne nawet dzisiaj w obliczu setek tysięcy żydowskich turystów, którzy co roku odwiedzają Ukrainę”- cytuje rzecznika JTA.

„Times” cytuje tu także wypowiedź Huguesa Mingarelliego, ambasadora UE na Ukrainie, który w wywiadzie dla „Business Planet” powiedział, że „Ukraina ma ogromny potencjał dla inwestorów, zwłaszcza, że ten kraj ten ma wyjątkowo wykwalifikowaną siłę roboczą”.

Łyżka dziegciu

Gazeta dodaje, że istnieją tu podziały ukraińsko-rosyjskie i Żydzi oraz inne mniejszości „często występują w roli kozła ofiarnego”. Do tego dochodzi „spór terytorialny z Rosją, który podsyca separatyzm na wschodzie, i szalejąc inflacja”.

Atutem jest, że „mówi otwarcie o swoim żydowskim pochodzeniu, chociaż nie praktykuje wiary, a jego żona i dzieci nie są Żydami”. Jednak „fakt, że udało mu się wygrać wybory, otwarcie przedstawiając się jako Żyd, jest znakiem, że Ukraina przezwyciężyła przemoc, która charakteryzowała znaczną część wspólnej historii”.

„Przez wieki prześladowano i mordowano tam Żydów, w tym przez kolejne pokolenia przywódców, którzy dziś na Ukrainie postrzegani są jako patrioci” – dodaje autor. Taka wersja historii trochę dziwi, zważywszy, że Ukraina nie była niepodległa.

Zapewne autorowi chodzi o UPA.

Izraelska gazeta przypomina, że Ukraina znalazła teraz się w centrum konfliktu politycznego w Izraelu. Po tym jak Tel Awiw wezwał Zełenskiego do zakazania ultra-ortodoksyjnym pielgrzymom udziału w wydarzeniach Rosz ha-Szana w Humaniu z powodu koronawirusa, ultraortodoksyjni koalicjanci rządu Netanyahu po prostu się wściekli.

Kijów, chcąc wybrnąć z tej sytuacji, ostatecznie zamknął swoje granice przed wszystkimi obcokrajowcami… Co do zagranicznego inwestowania, to jak przyjdzie pora, owi inwestorzy z pewnością się pojawią.