Prywatne lepsze od państwowego. Dino jest warte więcej niż Orlen!

Sieć sklepów Dino przekroczyła kapitalizację na poziomie 23 mld złotych. Wycena prywatnej sieci przebiła państwowego giganta, jakim jest Orlen.

Budowana bez blasku reflektorów sieć handlowa Dino znowu zaskoczyła analityków. Stworzona w Krotoszynie firma warta jest już ponad 23 mld złotych.

Tym samym sieć sklepów ma już wyższą wycenę niż państwowy Orlen czy PGE, a nawet Cyfrowy Polsat. Zdaniem analityków rynku, to może być dopiero początek, bo do zdobycia ma jeszcze połowę kraju, gdzie nie ma sklepów tej sieci.

Co więcej – jak się okazuje Dino w I połowie br. miało wzrost sprzedaży (w ujęciu rocznym) o 34 proc., mimo że nie inwestuje w duże kampanie reklamowe. To efekt tego, że sklepy tej sieci są w mniejszych miejscowościach, a kampania ogranicza się do skuteczniejszych w takich przypadkach własnych gazetek reklamowych.

– Dino Polska praktycznie wcale nie inwestuje w reklamy w tradycyjnych mediach. Wg danych Kantar Media (cennikowe dane bez rabatów) firma ta przez 11 miesięcy 2018 roku wydała tylko nieco ponad 62 tys. zł na reklamę w radiu, a w 2019 roku (od stycznia do listopada) – jedynie 4,4 tys. zł w gazetach. Nie reklamowała się w ogóle w telewizji. Podobnie jest w tym roku – wyjaśnia portal branżowy WirtualneMedia.pl.

Obecnie Dino jest szóstą najcenniejszą spółką na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wyżej są tylko: CD Projekt, PGNiG, PKO BP, KGHM i PZU.

Daniel Paćkowski ze StockWatch.pl wskazuje, że Dino to fenomen na GPW, a od debiutu z marca 2017 roku akcje spółki podrożały już o 600 proc.

– Perspektywy Dino są lepsze niż Orlenu. Dino jest obecny dopiero w połowie kraju, a ma pasmo sukcesów za sobą, więc druga połowa jest do zdobycia. Orlen ma w perspektywie spadek zapotrzebowania na paliwa (auta elektryczne), a zamiast skupić się budowie alternatywnych nóg biznesu angażowany jest w przedsięwzięcia dyktowane przez polityków – wskazał Adam Zajler, analityk z Domu Maklerskiego Millennium.

