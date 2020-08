Sławomir Mentzen komentuje Andruszkiewicz-gate. Jak „Wizjoner z Białegostoku” na państwowym żeruje

View this post on Instagram

Sławomir Mentzen: Gdy już ponad dwa lata temu Adam Andruszkiewicz wraz ze swoim gwoździem zakładał "Stowarzyszenie dla Polski", nie myślałem, jak bardzo skuteczna będzie to organizacja. Wizjoner z Białegostoku stawiał sobie dwa główne zadania. Pierwszym było niedopuszczenie do powrotu do Polski Donalda Tuska. Cel ten udało się w pełni zrealizować. Tusk nie dość, że nie wrócił, to jeszcze nie planuje wracać w przewidywalnej przyszłości. Drugie zadanie było ambitniejsze, chciał bowiem Andruszkiewicz aktywizować zawodowo młode pokolenie. Jak? Cytuję: "Stowarzyszenie rozważa zaproponowanie wprowadzenia w administracji publicznej parytetów dla młodych ludzi. Chodzi o to, by urzędy rządowe i samorządowe miały obowiązek zatrudniania, być może również na stanowiskach kierowniczych, ludzi poniżej 30. roku życia. Chcemy przełamać pewien układ, który się wytworzył i całkowicie blokuje wymianę elit w państwie polskim". Andruszkiewicz zapowiedział też zamiar tworzenia "akademii społeczno-politycznej", która miałaby kształcić przyszłych urzędników administracji. Wyszło, jak wszyscy wiemy, rewelacyjnie. W pierwszej kolejności aktywizował się sam Andruszkiewicz. W niecałe pół roku po założeniu stowarzyszenia, dzięki swojej specjalistycznej wiedzy i wielkiemu doświadczeniu w tworzeniu postów na FB został wiceministrem cyfryzacji w rządzie PiS. Było to bardzo skuteczne przełamanie pewnego układu w Ministerstwie Cyfryzacji i rozpoczęło prawdziwą wymianę elit. Aby kontynuować to pasmo sukcesów, Adam Andruszkiewicz założył również wspomnianą wyżej "akademię społeczno-polityczną". Wszystkie początki są skromne, jak mawiali Rzymianie, więc Akademia też zaczynała pomalutku, bo od mieszkania Adama Andruszkiewicza. Pierwszą i na razie jedyną jej absolwentką została żona Adama Andruszkiewicza – Kamila, która to od dzisiaj jest prezesem Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. W ten oto sposób Stowarzyszenie dla Polski aktywizowało zawodowo na kierowniczym stanowisku już drugą osobę poniżej 30 roku życia. Gratuluję! Obawiam się jedynie, że na kolejny sukces i kolejnego absolwenta domowej akademii Adama Andruszkiewicza będzie trzeba czekać dobre dwadzieścia kilka lat.