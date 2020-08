Ukraina ma najwięcej dobowych zakażeń koronawirusem od początku pandemii

Na Ukrainie potwierdzono 2481 zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. Taką informację podał w sobotę 29 sierpnia ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Dodał, że 41 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 450 osób hospitalizowano.

Dzień wcześniej informowano o 2438 infekcjach i ten „rekord” został już pobity. Stepanow poinformował, że dzień wcześniej, w piątek, przeprowadzono ok. 43 tys. testów.

Najwięcej infekcji wykryto w Kijowie – 265, w obwodzie charkowskim – 247 i tarnopolskim – 227. Najwięcej zgonów odnotowano w Kijowie – 6.

Łącznie na Ukrainie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 116 978 osób. Zmarło od początku pandemii 2 492 chorych na Covid-19, a wyzdrowiało 56 138 pacjentów. W kraju jest obecnie 58 348 aktywnych przypadków SARS-CoV-2.

Ukraiński rząd przedłużył w kraju tzw. kwarantannę adaptacyjną do 31 października oraz wprowadził tymczasowy zakaz wjazdu do kraju dla wszystkich obcokrajowców. Zakaz obowiązuje od 28 sierpnia do 28 września.

